Цена акций AMD может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Advanced Micro Devices (AMD) могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цены бумаг росли на премаркете после того, как компания представила серверную ИИ-платформу Helios, первые поставки которой начнутся уже в текущем году, констатируют эксперты.

Система станет первым полноценным конкурентом серверных решений Nvidia Corp. для дата-центров ИИ.

Дополнительную поддержку акциям, отмечают в инвестбанке, оказали заявления о том, что Microsoft Corp. уже планирует использовать Helios в инфраструктуре Azure, а Oracle, Tata Consultancy Services, OpenAI, Cohere и xAI входят в число компаний, внедряющих ИИ-ускорители AMD.

"Ожидается, что стоимость одной системы составит $5-5,5 млн. По нашей оценке, даже при ограниченном первоначальном развертывании в объеме 500-600 систем, что выглядит реалистично с учетом уже заявленных клиентов, Helios может принести AMD порядка $2,5-3,3 млрд дополнительной выручки в 2027 году или 3-4% консенсус-прогноза по данному показателю. Считаем, что новость в ближайшее время еще поддержит котировки акций эмитента", - пишут аналитики в материале банка.

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