"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции Северстали

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 700 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент представил слабые результаты за первое полугодие 2026 года, констатируют эксперты.

Для компании это одно из самых тяжелых полугодий за последние годы и наглядное отражение кризиса в российской металлургии, отмечают они: внутренний спрос сокращается, цены реализации остаются под давлением, а крепкий рубль дополнительно ухудшает экономику экспортных поставок.

При этом результаты второго квартала уже показывают первые признаки стабилизации, обращают внимание в инвесткомпании. Пока это еще не разворот цикла, но темпы ухудшения операционных показателей заметно замедлились.

Свободный денежный поток остается глубоко отрицательным, чистый долг продолжает расти, а капитальные затраты по итогам года должны составить около 112 млрд руб., отмечают аналитики в материале.

"Устойчивое восстановление спроса возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки и улучшении ситуации в строительстве. Однако траектория денежно-кредитной политики остается неопределенной, а риски более продолжительного периода высоких ставок в последние недели сильно возросли, - пишут эксперты "КИТ Финанс Брокера". - Поэтому текущая инвестиционная история в "Северстали", как и в других российских металлургах, выглядит не как покупка уже сформированного "дна", а как ставка на подтверждение циклического разворота в течение ближайших двух-трех кварталов. Рекомендация - "держать". Целевая цена - 700 руб."

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