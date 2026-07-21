Индекс Мосбиржи может подняться к 2200п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи готов вернуться в район 2200 пунктов в рамках текущего коррекционного роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бенчмарк начал реализацию краткосрочной "бычьей" дивергенции с гистограммой MACD на дневном графике, первой целью движения в рамках которой может стать сопротивление 2190 пунктов, отмечает эксперт. Ближайшие сопротивления, преодоление которых подтвердит высокую вероятность развития роста, расположены у 2070 пунктов и 2145 пунктов.

В то же время, указывает Кожухова в обзоре, стабилизация индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов укажет на возросшие риски возвращения к падению, целью которого может стать минимум 2022 года на уровне 1681 пункта.

Фундаментальные факторы на данный момент при этом все еще находятся на стороне продавцов и могут улучшиться в случае обнадеживающих сигналов в украинском конфликте или более мягкого, чем ожидается, тона ЦБ РФ на пятничном заседании (не является базовым сценарием в связи с возросшими инфляционными рисками), обращает внимание аналитик инвесткомпании.

Важные среднесрочные сопротивления для индекса Мосбиржи находятся в районе 2400-2460 пунктов, говорится в материале Кожуховой: стабилизация выше, вероятно, будет сопровождаться значимыми фундаментальными улучшениями.

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