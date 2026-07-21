Пауза в цикле снижения ставки ЦБ РФ в июле наиболее вероятна - ПСБ

Наиболее вероятен консервативный сценарий итога заседания Банка России в пятницу, 24 июля 2026 года - пауза в цикле снижения ключевой ставки, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Экономическая активность продолжает ухудшаться. Причем данные только отчасти учитывают реализацию последних рисков (индекс RSBI еще не в полной мере учел последствия бензинового кризиса и ряда внешних рисков). На наш взгляд, экономика требует поддержки, которую бюджет из-за ограниченности ресурсов в должной мере предоставить не сможет, - пишет эксперт. - Таким образом, у Банка России нет возможности повышать ключевую ставку, не создав дополнительное давление на экономику, а значит, такое решение нецелесообразно. Мы ориентируемся на консервативный сценарий - пауза в цикле снижения ставки. Однако ждем возврат к ее снижению по мере истощения текущего инфляционного импульса".

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