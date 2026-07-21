Freedom Global подтверждает рейтинг акций МТС-банка на уровне "покупать" с целевой ценой 1700 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"МТС-банк сообщил о приобретении 51% ООО "Ритейл-Процессинг", владеющего сервисом KD Pay, предназначенным для оплаты по QR-кодам и программам лояльности, - отмечает эксперт. - Таким образом, МТС-банк усилил свои позиции в секторе финтех-услуг и развивающемся рынке транзакционного бизнеса со сравнительно небольшими издержками, так как разработка аналогичного платежного сервиса потребовала бы намного больше времени и затрат".

Сервис KD Pay уже применяется в сети "Спар-Калининград", насчитывающей более 110 магазинов. Однако, на взгляд аналитика, для МТС-банка ключевым направлением применения этой технологии станет ее интеграция в собственную программу лояльности "Клуб друзей" после того как сервис будет интегрирован в платежную инфраструктуру банка. Это позволит ему усилить конкурентные позиции против Сбербанка, Т-Банка, Альфа-банка, ВТБ и другими лидерами российского финсектора.

"Мы полагаем, что на финансовых результатах МТС-банк по МСФО эта сделка отразится не раньше чем по итогам текущего квартала, - указывает Мильчакова. - По итогам третьего квартала можно будет ожидать роста комиссионных доходов банка за услуги платежного сервиса. Нейтральная реакция котировок МТС-банк на эти новости объясняется тем, что интеграция приобретенной доли повлияет на его финрезультаты с определенным временным лагом".