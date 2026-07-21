Оценка прогнозной цены золота на 3К26 снижена до $4100/унц. - инвестбанк "Синара"

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену золота на 3К26 с $4300 до $4100 за тройскую унцию, говорится в обзоре аналитиков.

"Котировки золота в 2К26 демонстрировали понижательный тренд, опустившись на 13%, до $4026/унцию, - констатируют эксперты. - В то же время с начала года уменьшение цен оказалось относительно скромным - примерно на 7%. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и по-прежнему высокие цены на углеводороды подталкивают глобальные центральные банки к сохранению ключевых ставок на текущих уровнях или даже к их повышению. Данный факт давит на котировки золота, а вложения в золотые ETF сокращаются".

Снижение цены на золото в 2К26 оказалось в целом в рамках консервативной оценки металла аналитиками инвестбанка, однако чуть глубже их прогнозов. В связи с этим, а также с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и ростом вероятности повышения ставки ФРС, они понижают оценки на 3К26 с $4300/унц. до $4100/унц.

"Оба факта привели к корректировке нашего прогноза цены золота на 2026 год с $4450/унц. до $4370/унц. При этом мы пока по-прежнему ожидаем в следующем году уровня в $4000/унц.", - прогнозируют стратеги.

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