"БКС МИ" понизил целевую цену акций Netflix до $96

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Netflix Inc. со $110 до $96, сохранив позитивный взгляд на бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Текущая оценка акций Netflix под давлением из-за замедления темпов роста и менее оптимистичных прогнозов по выручке на 3К2026, которые оказались ниже консенсуса, - отмечают эксперты. - Основные опасения рынка связаны с нормализацией роста подписчиков, несмотря на успешную монетизацию через платные совместные учетные записи и рекламный тариф, а также с рисками, которые несет искусственный интеллект для конкурентного преимущества стриминга в долгосрочной перспективе".

Netflix Inc. - американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса (доступен более чем в 190 странах мира).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.