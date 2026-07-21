Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца июля составляет 1950-2100п - Freedom Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца июля составляет 1950-2100 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Freedom Global Натальи Мильчаковой.

"С начала июля 2026 года индекс Мосбиржи потерял почти 13%, - напоминает эксперт. - Поскольку на середину июля пришлось наступление дат закрытия реестров акционеров для дивидендов у многих эмитентов, "голубые фишки" находились под давлением в течение всей второй декады месяца. После 20 июля реестры для получения дивидендов закрылись, поэтому одно из главных препятствий для восстановления котировок можно считать устраненным, что, скорее всего, и стало причиной сегодняшнего утреннего ралли".

Также российские СМИ сообщают о постепенном преодолении топливного кризиса, которое выражается в резком росте поставок в Россию импортного топлива (преимущественно из Беларуси), в том числе на биржевой рынок, а также в целом увеличении предложения нефтепродуктов на оптовом рынке. На взгляд Мильчаковой, эти события прямого влияния на рост котировок акций нефтяных компаний не оказали, но создают позитивный фон рынку в целом.

"В качестве рисков для котировок акций можно рассматривать неустойчивую динамику цен на нефть, - считает аналитик. - Кроме того, геополитика также является одним из достаточно устойчивых рисков. До пятницы, 24 июля (даты заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке), рынок может быть весьма волатильным, поскольку уже ясно, что после этого заседания денежно-кредитная политика в России станет более жесткой, так как Центробанк, выбирая между поддержкой реального сектора экономики и борьбой с инфляцией, обычно выбирает второе".

В целом стратег полагает, что до конца июля понижательный тренд может чередоваться с краткосрочными коррекциями наверх. При этом серьезных поводов для разворота среднесрочного тренда на рост пока нет. Прогноз по динамике индекса Мосбиржи до конца июля - коридор 1950-2100 пунктов.

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