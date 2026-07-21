Длительный нисходящий период на рынке РФ завершился - "Финам"

Длительный нисходящий период на рынке РФ завершился, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Дмитрий Лозовой.

"Российский рынок на утренней сессии во вторник поднимался к 2090 пунктам, однако после открытия основной сессии индекс Мосбиржи откатился в район 2040 пунктов на фоне фиксации прибыли после резкого роста, - отмечает эксперт в комментарии. - Такая коррекция выглядит естественной и пока не мешает формированию разворота".

Рост рынка, по мнению Лозового, связан прежде всего с реализацией накопленной технической перепроданности и массовым закрытием коротких позиций по широкому рынку. После почти 20 недель снижения давление продавцов заметно ослабло, а многие бумаги подошли к уровням, на которых дальнейшее падение уже выглядело чрезмерным. Дополнительную поддержку оказали улучшение новостного фона и возвращение спроса во второй и третий эшелоны.

"Мы по-прежнему ожидаем продолжения восстановления российского рынка, - пишет аналитик. - На наш взгляд, длительный нисходящий период завершился: на это указывают основные технические индикаторы, рост RGBI, формирование разворотной динамики и широкий характер покупок. Окончательно перепроданность будет снята после возвращения индекса выше 2100 пунктов. Локальные откаты возможны, однако базовым сценарием остаётся продолжение восходящего движения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.