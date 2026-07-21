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21 июля 2026 года 13:01
Совкомбанк начал анализ Инарктики с рекомендацией "покупать" для ее акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Инарктика" с рекомендацией "покупать" для акций эмитента, сообщается в обзоре аналитика банка Олеси Варламовой. "Бизнес компании характеризуется высокой зависимостью от биологических циклов выращивания рыбы, цен на лососевую продукцию и объемов биомассы в воде, которая формирует базу для будущих продаж, - отмечает эксперт. - В России у "Инарктики" нет прямых публичных конкурентов, поэтому наиболее релевантным будет ее сравнение с зарубежными производителями лосося, в результате которого можно отметить сопоставимые темпы роста выручки при рентабельности выше медианной. Помимо этого, "Инарктика" генерирует потенциальную дивидендную доходность выше, чем медианные уровни". Варламова указывает на ряд факторов инвестиционной привлекательности бумаг: - "Инарктика" - лидер российского рынка аквакультурного лосося; - вертикально интегрированная бизнес-модель; - географически выгодное расположение производственных участков; - структурный рост внутреннего спроса на красную рыбу; - редкий публичный актив с отсутствием аналогов на фондовом рынке. В качестве возможных рисков аналитик отмечает следующие: - биологические риски и волатильность операционных результатов; - риск снижения внутренних цен из-за дешевого импорта и усиления конкуренции с импортом при крепком рубле; - изменение мер господдержки и условий регулирования отрасли; - зависимость от импортных компонентов и валютных факторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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