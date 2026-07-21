"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Северстали

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 717 рублей (что предполагает потенциал роста около 33%) на фоне отчетности эмитента за второй квартал и первое полугодие 2026 года, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина.

"Дивидендную доходность в горизонте оценки мы не закладываем: модель указывает на возврат к выплатам не ранее 2028 года. Результаты отчетности подтвердили тезис о сезонном восстановлении маржи - рентабельность EBITDA во 2К выросла до 14,4% против 12,3% в первом, однако свободный денежный поток оказался под более сильным давлением, чем закладывалось, - пишет эксперт. - Текущая цена акций, на наш взгляд, по-прежнему отражает большую часть негативных факторов, сохраняя привлекательную точку входа с учетом устойчивого долгового профиля и ожидаемых драйверов восстановления".

ПАО "Северсталь" - один из ведущих производителей стали в России, вертикально интегрированный сталевар полного цикла: от добычи сырья до выпуска проката и металлоизделий с единственной ключевой площадкой - Череповецким меткомбинатом.

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