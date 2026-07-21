ЦБ РФ, вероятно, сделает паузу в снижении ставки по итогам заседания в июле - "Финам"

Банк России, вероятно, впервые с июня прошлого года может сделать паузу в снижении ключевой ставки на ближайшем опорном заседании 24 июля 2026 года, оставив ее на текущем уровне в 14,25% годовых, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Вариант снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов также может рассматриваться, но в текущих условиях, на наш взгляд, регулятору будет труднее сделать такой выбор", - говорится в обзоре эксперта.

Важным фактором для выбора могут стать инфляционные ожидания населения в июле, данные о которых будут опубликованы только на следующей неделе, отмечает Беленькая. Сигнал может сместиться к нейтральному в связи с увеличением неопределенности относительно изменений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Наиболее важным фактором для рынка станет даже не предстоящее решение по ключевой ставке, а обновленный макропрогноз, который покажет, каким сейчас ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. С учетом фактических данных по инфляции и ситуации на топливном рынке прогноз инфляции на текущий год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, указывает аналитик "Финама".

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