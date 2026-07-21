Отмена аукционов Минфина позволит стабилизировать рынок госбумаг - ПСБ

Временная отмена аукционов Минфина по размещению ОФЗ позволит стабилизировать рынок госбумаг, все внимание теперь сместится на июльское заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Краткосрочно это позитивный сигнал для рынка госбумаг, который, как минимум, приведет к сокращению "коротких" позиций в длинном конце кривой ОФЗ и позволит индексу RGBI отойти от минимумов годовой давности, - пишет эксперт. - По нашим оценкам, "запас прочности" для приостановки аукционов у министерства есть до конца августа, учитывая текущую динамику бюджетных доходов и расходов. Теперь очередь за Банком России не напугать инвесторов излишне жесткими действиями и комментариями по итогам заседания в пятницу, 24 июля 2026 года".

Стратегически, на взгляд Грицкевича, по-прежнему целесообразно сохранять консервативную стратегию на долговом рынке: высокая диверсификация, короткая дюрация и фокус на "ААА" эмитентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.