Цены на нефть опускаются во вторник

Рынок акций США снизился по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии в основном растут во вторник. Цены на нефть опускаются утром вторника, Brent торгуется на уровне $88,65 за баррель.

Американский рынок акций снизился в понедельник на фоне общего ослабления "аппетита" к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается, в то время как инвесторы ждут любых шагов, которые могли бы привести к открытию Ормузского пролива и улучшению ситуации с поставками нефти.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

Лидерами снижения в Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2,4%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-2,3%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (-2,1%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,1%). В числе лидеров роста оказались бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+2,2%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,8%), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+1,5%).

Рыночная стоимость Alphabet выросла на информации СМИ о том, что Google разрабатывает серверный чип для повышения производительности ИИ-модели Gemini.

Капитализация Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) увеличилась на 1,6%. Компания сообщила о расширении партнерства с Microsoft, в рамках которого последняя начнет использовать ИИ-систему AMD - Helios, конкурирующую с решениями Nvidia Corp. (SPB: NVDA)

Акции Nvidia подорожали на 0,2%. Бумаги ряда других чипмейкеров также выросли в цене, в том числе Micron Technology - на 1,9%, Western Digital - на 2,1%, Seagate Technology - на 1,9%, SanDisk - на 2,7%.

Рыночная стоимость оператора сети пиццерий Domino''s Pizza Inc. поднялась на 2,1%. Сопоставимые продажи компании в США неожиданно выросли в минувшем квартале на 0,1%. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,3%.

Бумаги сети магазинов одежды Urban Outfitters Inc. подорожали на 2,5% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" аналитиками Goldman Sachs, которые видят потенциал роста стоимости акций более чем на 27% с текущих уровней.

Капитализация оператора сети кинотеатров AMC Entertainment взлетела на 26,8% на фоне более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности компании.

Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery упала на 3,8%, Paramount Skydance - на 2,1% на информации о том, что судья окружного суда в американском Окленде (штат Калифорния) Арасели Мартинес-Ольгин приостановил на 14 дней завершение сделки по слиянию компаний.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 0,59% - до 51839,26 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,19% - до 7443,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,05%, составив 25508,07 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник на фоне снижения цен на нефть.

Поддержку техсектору оказывает рост котировок акций американских чипмейкеров накануне, а бумаги китайских нефтяных и фармкомпаний заметно дешевеют.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Hansoh Pharmaceutical Group, дешевеющие на 3,2%.

Рыночная стоимость PetroChina Co. (SPB: 857) и China Resources Mixc Lifestyle Services уменьшается на 3%, CNOOC - на 2,9%, Pop Mart International - на 2,7%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 7,7%, Lenovo Group - на 5,8%, Sunny Optical Technology Group - на 3,7%, BYD Electronic - на 3,1%, Zijin Mining - на 2,9%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,4% после длинных выходных.

Существеннее всех в его составе прибавляют в цене бумаги Kioxia Holdings (+15,2%).

Рыночная стоимость Socionext растет на 8,2%, Ibiden - на 7,7%, Advantest - на 7,4%, Toyota Tsusho - на 6,8%.

Nintendo сокращает капитализацию на 4,3%, Sumco - на 3%, CyberAgent - на 2,7%, Kikkoman - на 2,6%, Konami Group - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 3,1%.

Цена акций SK Hynix растет на 4,3%, Samsung Electronics - на 5,8%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 0,7%, Posco - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

Капитализация BHP увеличивается на 0,6%, Rio Tinto - сокращается на 0,9%.

Цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами.

Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе, Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $88,65 за баррель, что на $0,57 (0,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $1,12 (1,27%), до $89,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,21 (0,25%), до $82,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,7 (0,9%), до $82,48 за баррель.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING.

Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.