.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть опускаются во вторник
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%
 
Рейтинг российских банков за июнь
В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату...
 
Ожидается ослабление платежного баланса во втором полугодии
Несмотря на сильные показатели платежного баланса РФ в мае, аналитики ожидают ухудшения ситуации во внешнем секторе во втором полугодии. Если весной 2026 года рост профицита текущего счета платежного баланса поддерживался восстановлением экспорта,...
 
Риелторских компаний стало больше
В январе-июне нынешнего года риелторский бизнес регистрировали на 25% чаще, чем в первом полугодии 2025 года, пишет "Российсая газета", ссылающаяся а данные Rusprofile. С начала года было открыто 5,186 тыс. компаний и ИП, специализирующихся на...
 
21 июля 2026 года 09:10

Цены на нефть опускаются во вторник

Рынок акций США снизился по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии в основном растут во вторник. Цены на нефть опускаются утром вторника, Brent торгуется на уровне $88,65 за баррель.

Американский рынок акций снизился в понедельник на фоне общего ослабления "аппетита" к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается, в то время как инвесторы ждут любых шагов, которые могли бы привести к открытию Ормузского пролива и улучшению ситуации с поставками нефти.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

Лидерами снижения в Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2,4%), Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (-2,3%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (-2,1%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,1%). В числе лидеров роста оказались бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+2,2%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,8%), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+1,5%).

Рыночная стоимость Alphabet выросла на информации СМИ о том, что Google разрабатывает серверный чип для повышения производительности ИИ-модели Gemini.

Капитализация Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) увеличилась на 1,6%. Компания сообщила о расширении партнерства с Microsoft, в рамках которого последняя начнет использовать ИИ-систему AMD - Helios, конкурирующую с решениями Nvidia Corp. (SPB: NVDA)

Акции Nvidia подорожали на 0,2%. Бумаги ряда других чипмейкеров также выросли в цене, в том числе Micron Technology - на 1,9%, Western Digital - на 2,1%, Seagate Technology - на 1,9%, SanDisk - на 2,7%.

Рыночная стоимость оператора сети пиццерий Domino''s Pizza Inc. поднялась на 2,1%. Сопоставимые продажи компании в США неожиданно выросли в минувшем квартале на 0,1%. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,3%.

Бумаги сети магазинов одежды Urban Outfitters Inc. подорожали на 2,5% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" аналитиками Goldman Sachs, которые видят потенциал роста стоимости акций более чем на 27% с текущих уровней.

Капитализация оператора сети кинотеатров AMC Entertainment взлетела на 26,8% на фоне более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности компании.

Стоимость бумаг Warner Bros. Discovery упала на 3,8%, Paramount Skydance - на 2,1% на информации о том, что судья окружного суда в американском Окленде (штат Калифорния) Арасели Мартинес-Ольгин приостановил на 14 дней завершение сделки по слиянию компаний.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 0,59% - до 51839,26 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,19% - до 7443,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,05%, составив 25508,07 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник на фоне снижения цен на нефть.

Поддержку техсектору оказывает рост котировок акций американских чипмейкеров накануне, а бумаги китайских нефтяных и фармкомпаний заметно дешевеют.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Hansoh Pharmaceutical Group, дешевеющие на 3,2%.

Рыночная стоимость PetroChina Co. (SPB: 857) и China Resources Mixc Lifestyle Services уменьшается на 3%, CNOOC - на 2,9%, Pop Mart International - на 2,7%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 7,7%, Lenovo Group - на 5,8%, Sunny Optical Technology Group - на 3,7%, BYD Electronic - на 3,1%, Zijin Mining - на 2,9%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,4% после длинных выходных.

Существеннее всех в его составе прибавляют в цене бумаги Kioxia Holdings (+15,2%).

Рыночная стоимость Socionext растет на 8,2%, Ibiden - на 7,7%, Advantest - на 7,4%, Toyota Tsusho - на 6,8%.

Nintendo сокращает капитализацию на 4,3%, Sumco - на 3%, CyberAgent - на 2,7%, Kikkoman - на 2,6%, Konami Group - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 3,1%.

Цена акций SK Hynix растет на 4,3%, Samsung Electronics - на 5,8%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 0,7%, Posco - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

Капитализация BHP увеличивается на 0,6%, Rio Tinto - сокращается на 0,9%.

Цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами.

Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе, Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $88,65 за баррель, что на $0,57 (0,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $1,12 (1,27%), до $89,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,21 (0,25%), до $82,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,7 (0,9%), до $82,48 за баррель.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING.

Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июля 2026 года 15:27
Оценка прогнозной цены золота на 3К26 снижена до $4100/унц. - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену золота на 3К26 с $4300 до $4100 за тройскую унцию, говорится в обзоре аналитиков. "Котировки золота в 2К26 демонстрировали понижательный тренд, опустившись на 13%, до $4026/унцию, - констатируют эксперты. - В то же время с начала года уменьшение...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 14:52
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Netflix до $96
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Netflix Inc. со $110 до $96, сохранив позитивный взгляд на бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Текущая оценка акций Netflix под давлением из-за замедления темпов роста и менее оптимистичных прогнозов по выручке на 3К2026, которые...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 14:23
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца июля составляет 1950-2100п - Freedom Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца июля составляет 1950-2100 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Freedom Global Натальи Мильчаковой. "С начала июля 2026 года индекс Мосбиржи потерял почти 13%, - напоминает эксперт. - Поскольку на середину июля пришлось...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 13:32
Длительный нисходящий период на рынке РФ завершился - "Финам"
Длительный нисходящий период на рынке РФ завершился, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Дмитрий Лозовой. "Российский рынок на утренней сессии во вторник поднимался к 2090 пунктам, однако после открытия основной сессии индекс Мосбиржи откатился в район 2040 пунктов на фоне фиксации прибыли...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 13:01
Совкомбанк начал анализ Инарктики с рекомендацией "покупать" для ее акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Инарктика" с рекомендацией "покупать" для акций эмитента, сообщается в обзоре аналитика банка Олеси Варламовой. "Бизнес компании характеризуется высокой зависимостью от биологических циклов выращивания рыбы, цен на лососевую продукцию и объемов...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 12:30
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Европлана
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 677,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Операционные результаты эмитента за 1П26 оказались лучше ожиданий и сигнализируют о заметном оживлении рынка лизинга во II квартале,...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 12:09
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Северстали
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 717 рублей (что предполагает потенциал роста около 33%) на фоне отчетности эмитента за второй квартал и первое полугодие 2026 года, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина. "Дивидендную...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 11:41
ЦБ РФ, вероятно, сделает паузу в снижении ставки по итогам заседания в июле - "Финам"
Банк России, вероятно, впервые с июня прошлого года может сделать паузу в снижении ключевой ставки на ближайшем опорном заседании 24 июля 2026 года, оставив ее на текущем уровне в 14,25% годовых, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Вариант снижения...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 11:21
Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Василия Никина. Эмитент отчитался за второй квартал 2026 года по РСБУ. "По итогам 2026 года ожидаем снижение прибыли в связи со снижением ЧПД на фоне снижения ключевой...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 11:01
Рубль пока может продолжить движение вблизи 11,5-11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи уровней 11,5-11,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Большую часть понедельника рубль не показывал выраженной динамики, но к вечеру ослаб. Несмотря на приближение пика налогового периода, экспортеры сейчас...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 10:44
Отмена аукционов Минфина позволит стабилизировать рынок госбумаг - ПСБ
Временная отмена аукционов Минфина по размещению ОФЗ позволит стабилизировать рынок госбумаг, все внимание теперь сместится на июльское заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Краткосрочно это...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 10:25
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 680 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент опубликовал отчетность за II квартал 2026 года по МСФО. Рост...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 10:18
Рубль в паре с юанем утром демонстрирует боковую динамику на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 21 июля. Китайский юань не демонстрирует ярко выраженной динамики на Московской бирже при открытии торгов во вторник, курс рубля стабилен на фоне влияния противоречивых факторов.    читать дальше
.
21 июля 2026 года 10:07
Рынок акций РФ, вероятно, продолжит подъем во вторник - ПСБ
Российский рынок акций, вероятно, продолжит коррекционный подъем на торгах во вторник, целевой диапазон по индексу Мосбиржи - 2000-2100 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Ожидаем попыток продолжения коррекционного...    читать дальше
.
21 июля 2026 года 09:46
Инвестпокупки на рынке акций РФ пока еще рискованны - "Алор Брокер"
Новых драйверов для роста на российском рынке акций не видно, делать инвестиционные покупки еще рискованно, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Торги на отечественном рынке начались в понедельник со снижения, констатирует эксперт: за счет...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.