.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали
.
21 июля 2026 года 10:25
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 680 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент опубликовал отчетность за II квартал 2026 года по МСФО. Рост квартальных данных подчеркивает сезонность бизнеса, отмечают эксперты. В отчетном периоде операционные показатели улучшились, но в годовом сопоставлении финансовые результаты продолжают показывать негативную динамику. Свободный денежный поток и чистый долг оказались хуже прогнозов инвесткомпании. "По итогам года спрос на сталь, по нашей оценке, продолжит снижаться. Гендиректор "Северстали" также отметил, что ожидает сокращение спроса в 2026 году на 7% по сравнению с прошлым годом. Компания отметила, что не будет выплачивать дивиденды за II квартал на фоне отрицательного свободного денежного потока. Это соответствует нашим ожиданиям", - указывают аналитики "БКС МИ". Эксперты сохраняют "нейтральный" взгляд на акции "Северстали". "На данный момент соотношение текущей цены акции и ее прибыли на акцию (Р/Е) находится на уровне 10х против исторических 7,5х, - говорится в обзоре. - На горизонте года ждем целевой Р/Е около 7х. Ожидаем, что с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ РФ строительный сектор будет постепенно восстанавливаться, что приведет к росту спроса на сталь и восстановлению отрасли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 июля 2026 года 15:27
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену золота на 3К26 с $4300 до $4100 за тройскую унцию, говорится в обзоре аналитиков. "Котировки золота в 2К26 демонстрировали понижательный тренд, опустившись на 13%, до $4026/унцию, - констатируют эксперты. - В то же время с начала года уменьшение... читать дальше
.21 июля 2026 года 14:52
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Netflix Inc. со $110 до $96, сохранив позитивный взгляд на бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Текущая оценка акций Netflix под давлением из-за замедления темпов роста и менее оптимистичных прогнозов по выручке на 3К2026, которые... читать дальше
.21 июля 2026 года 14:23
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца июля составляет 1950-2100 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Freedom Global Натальи Мильчаковой. "С начала июля 2026 года индекс Мосбиржи потерял почти 13%, - напоминает эксперт. - Поскольку на середину июля пришлось... читать дальше
.21 июля 2026 года 13:32
Длительный нисходящий период на рынке РФ завершился, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Дмитрий Лозовой. "Российский рынок на утренней сессии во вторник поднимался к 2090 пунктам, однако после открытия основной сессии индекс Мосбиржи откатился в район 2040 пунктов на фоне фиксации прибыли... читать дальше
.21 июля 2026 года 13:01
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Инарктика" с рекомендацией "покупать" для акций эмитента, сообщается в обзоре аналитика банка Олеси Варламовой. "Бизнес компании характеризуется высокой зависимостью от биологических циклов выращивания рыбы, цен на лососевую продукцию и объемов... читать дальше
.21 июля 2026 года 12:30
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 677,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Операционные результаты эмитента за 1П26 оказались лучше ожиданий и сигнализируют о заметном оживлении рынка лизинга во II квартале,... читать дальше
.21 июля 2026 года 12:09
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 717 рублей (что предполагает потенциал роста около 33%) на фоне отчетности эмитента за второй квартал и первое полугодие 2026 года, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина. "Дивидендную... читать дальше
.21 июля 2026 года 11:41
Банк России, вероятно, впервые с июня прошлого года может сделать паузу в снижении ключевой ставки на ближайшем опорном заседании 24 июля 2026 года, оставив ее на текущем уровне в 14,25% годовых, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Вариант снижения... читать дальше
.21 июля 2026 года 11:21
Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Василия Никина. Эмитент отчитался за второй квартал 2026 года по РСБУ. "По итогам 2026 года ожидаем снижение прибыли в связи со снижением ЧПД на фоне снижения ключевой... читать дальше
.21 июля 2026 года 11:01
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи уровней 11,5-11,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Большую часть понедельника рубль не показывал выраженной динамики, но к вечеру ослаб. Несмотря на приближение пика налогового периода, экспортеры сейчас... читать дальше
.21 июля 2026 года 10:44
Временная отмена аукционов Минфина по размещению ОФЗ позволит стабилизировать рынок госбумаг, все внимание теперь сместится на июльское заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Краткосрочно это... читать дальше
.21 июля 2026 года 10:18
Москва. 21 июля. Китайский юань не демонстрирует ярко выраженной динамики на Московской бирже при открытии торгов во вторник, курс рубля стабилен на фоне влияния противоречивых факторов. читать дальше
.21 июля 2026 года 10:07
Российский рынок акций, вероятно, продолжит коррекционный подъем на торгах во вторник, целевой диапазон по индексу Мосбиржи - 2000-2100 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Ожидаем попыток продолжения коррекционного... читать дальше
.21 июля 2026 года 09:46
Новых драйверов для роста на российском рынке акций не видно, делать инвестиционные покупки еще рискованно, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Торги на отечественном рынке начались в понедельник со снижения, констатирует эксперт: за счет... читать дальше
.21 июля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщение Минфина о приостановке аукционов ОФЗ
Москва. 21 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщение Минфина о приостановке проведения аукционов ОФЗ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.