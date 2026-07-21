Рубль в паре с юанем утром демонстрирует боковую динамику на фоне влияния противоречивых факторов
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,647 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,72 коп. выше уровня действующего официального курса.
Мировые цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами. Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".
Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $88,8 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на 1,27%, до $89,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,41%, до $82,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,9%, до $82,48 за баррель.
Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.
"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING. Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.
Минфин РФ 20 июля вечером сообщил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.
В III квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже 3 аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля. Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,126 млрд рублей.
На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.
Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.
Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в диапазоне 11,3-11,8 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. "В начале сессии тенденция на ослабление нацвалюты может сохраниться, однако в ходе торгов ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. На фоне локальной перекупленности и ожиданий роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров ближе к концу недели, участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что поддержит рубль. В результате к концу дня юань может вернуться в середину обозначенного диапазона", - полагает Зварич.