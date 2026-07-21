Рубль в паре с юанем утром демонстрирует боковую динамику на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 21 июля. Китайский юань не демонстрирует ярко выраженной динамики на Московской бирже при открытии торгов во вторник, курс рубля стабилен на фоне влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,647 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами. Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $88,8 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на 1,27%, до $89,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,41%, до $82,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,9%, до $82,48 за баррель.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING. Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.

Минфин РФ 20 июля вечером сообщил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В III квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже 3 аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля. Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,126 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в диапазоне 11,3-11,8 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. "В начале сессии тенденция на ослабление нацвалюты может сохраниться, однако в ходе торгов ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. На фоне локальной перекупленности и ожиданий роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров ближе к концу недели, участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что поддержит рубль. В результате к концу дня юань может вернуться в середину обозначенного диапазона", - полагает Зварич.