Рынок акций РФ, вероятно, продолжит подъем во вторник - ПСБ

Российский рынок акций, вероятно, продолжит коррекционный подъем на торгах во вторник, целевой диапазон по индексу Мосбиржи - 2000-2100 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем попыток продолжения коррекционного роста российского рынка, однако оцениваем данную динамику как неустойчивую, считая, что пока преждевременно формировать средне- и долгосрочные позиции, а покупки "под отскок", на наш взгляд, несут на себе повышенные риски, - пишет эксперт. - В отсутствие позитивных изменений на геополитическом треке и в ожиданиях по экономике и динамике ключевой ставки ЦБ РФ рост цен на акции может быть воспринят частью инвесторов, продолжающих удерживать "длинные" позиции, как возможность сократить аллокацию на долевые бумаги в портфеле, сместив фокус в пользу более консервативных инструментов. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на вторник видим коридор 2000-2100 пунктов".

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