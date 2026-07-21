Инвестпокупки на рынке акций РФ пока еще рискованны - "Алор Брокер"

Новых драйверов для роста на российском рынке акций не видно, делать инвестиционные покупки еще рискованно, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Торги на отечественном рынке начались в понедельник со снижения, констатирует эксперт: за счет дивидендных "гэпов" Сбербанка, ВТБ, "Ростелекома" индекс Мосбиржи проваливался под отметку 1900 пунктов.

Однако потом начался резкий отскок, и причин для него было несколько, указывает Зацепин.

Во-первых, на фоне обострения конфликта США и Ирана с утра 20 июля стоимость нефти марки Brent уходила в район $91 за баррель. Это был отличный повод для закрытия "шортов" по нефтянке и их спекулятивной покупки.

Во-вторых, появились новости, что у ЕС может не хватить сил для принятия нового пакета антироссийских санкций, а также может состояться встреча министров иностранных дел РФ и США, где санкционная тема, вероятно, будет обсуждаться, отмечает аналитик инвесткомпании.

Рынок сейчас тонкий и перепроданный, поэтому данных событий вполне хватило для начала массового закрытия "шортов" и открытия спекулятивных "лонгов". В результате по итогам суток рынок подрос на 5,5%, обороты торгов составили огромные 184 млрд руб., что говорит о силе движения, обращает внимание Зацепин.

При этом, говорится в материале эксперта "Алор Брокера" принципиально для отечественной экономики и рынка акций ничего не улучшилось. "Утром вторника рынок продолжает инерционный рост, но он скоро завершится без новых драйверов, а их пока на горизонте не видно. Поэтому делать инвестиционные покупки акций еще рискованно", - пишет он.

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