Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщение Минфина о приостановке аукционов ОФЗ

Москва. 21 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщение Минфина о приостановке проведения аукционов ОФЗ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин РФ 20 июля вечером сообщил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В III квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже 3 аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля. Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,126 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Американский рынок акций снизился в понедельник на фоне общего ослабления аппетита к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается, в то время как инвесторы ждут любых шагов, которые могли бы привести к открытию Ормузского пролива и улучшению ситуации с поставками нефти.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник на фоне снижения цен на нефть. Поддержку техсектору оказывает рост котировок акций американских чипмейкеров накануне, а бумаги китайских нефтяных и фармкомпаний заметно дешевеют. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,4% после длинных выходных. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 3,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами. Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $88,4 за баррель, что на 0,92% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на 1,27%, до $89,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,36%, до $82,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,9%, до $82,48 за баррель.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING. Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,139 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,435 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июля снизился на 0,04% и составил 119,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 июля) прибавил 0,07%, поднявшись до 1298,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,53%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,42%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-03" (-1,1%), "АФК Система-1Р-11" (-1,02%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,85%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 20 и 22 июля начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-002P-03 и БО-002Р-04 объемом по 10 млрд рублей каждый. Сбор заявок на займы прошел 15 июля без премаркетинга. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, спред к ключевой ставке Банка России по эмиссиям установлен на уровне 1,65% годовых.

ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-003Р-28 на уровне 50 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 20 июня. По облигациям будет выплачиваться ежемесячный переменный купон с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 160 базисных пунктов, снизившись в финале до 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), с начала июля допустивший череду технических дефолтов по выплате купонов, вновь не смог расплатиться с держателями своих облигаций в срок, компания не исполнила обязательства по выплате купонного дохода за 40-й купонный период по бондам серии БО-001Р-03. Компания должна была осуществить выплату 17 июля, сумма купонного дохода - 41,9 млн рублей. В качестве причины, как и при предыдущих техдефолтах, эмитент указал временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки. С начала июля "ЕвроТранс" начал сообщать о технических дефолтах при выплате купонов по выпускам биржевых и "зеленых" облигаций. Но пока из всех техдефолтов компании удавалось выйти, расплатившись в итоге с держателями. Часть купонов выплачивалась несколькими траншами, в частности, так компания на прошлой неделе перечислила крупный купонный платеж на 86,6 млн рублей по облигациям серии БО-001Р-07.