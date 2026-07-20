Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2000п по индексу МосБиржи за счет закрытия "шортов"

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос за счет закрытия коротких позиций игроками после обвала из-за отсечек годовых дивидендов по бумагам ряда крупнейших компаний, индекс МосБиржи превысил 2000 пунктов после утреннего падения ниже 1900 пунктов (минимум с октября 2022 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2000,69 пункта (+2,2%), индекс РТС - 804,77 пункта (+2,3%). Среди индексных бумаг лидировали в росте акции "Русагро" (MOEX: RAGR) (+19%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+11,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+10,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+9,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 июля, составил 78,3159 руб. (-8,28 копейки).

Также подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+9,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+8,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+8,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+7,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+6,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,8% и +4,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+6,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+6,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+4,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+4,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+3,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+3,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%).

"Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за II квартал с учётом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в первом полугодии 2026 года (минус 29,8 млрд рублей), говорится в сообщении компании. "Это позволит сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании", - отмечается в пресс-релизе.

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-14,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-7,2% и -7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-6,3%), "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (-3,7%), отыграли за день дивидендный "гэп" бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,2%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила в понедельник Захарова.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что республиканцам в Сенате США следует дополнить законопроект о санкциях против РФ, добавив в него ограничительные меры против Ирана. "Республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, такого дополнения хотел бы ныне покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который был инициатором предложений об антироссийских санкциях. "Именно это и произойдет, это важно", - добавил Трамп, говоря о мерах против Ирана.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи утром в понедельник опускался ниже 1900 пунктов, но быстро отскочил и днем инвесторы перешли к активным покупкам. Утренний "гэп" вниз носил техническую природу - дивидендные отсечки прошли в акциях Сбера, ВТБ и других бумагах. Впрочем, текущий выкуп акций на широком рынке тоже может иметь техническую природу - сказывается эффект экстремальной перепроданности рынка, полагает эксперт.

Особого позитива, кроме подросших цен на нефть и ослабевшего рубля, не просматривается. Инвесторы могли с оптимизмом встретить сообщения МИД РФ о том, что прорабатывается встреча Лаврова и госсекретаря США Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Народный банк Китая в 14-й раз подряд ожидаемо сохранил базовую кредитную ставку на уровне 3% - минимальном в истории.

Во вторник в еврозоне будет опубликован июльский индекс экономических настроений ZEW. На российском рынке "Европлан" (MOEX: LEAS) планирует опубликовать операционные результаты за II квартал. Банк России во вторник выпустит оперативную справку об инфляционных ожиданиях населения - важные данные за несколько дней до заседания по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 июля - колебания в коридоре 1900-2050 пунктов, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что отскок рынка акций вверх был связан, скорее всего, с геополитическими новостями. Так, стало известно, что сразу шесть стран Евросоюза выступили против принятия 21-го пакета антироссийских санкций в его нынешнем виде из-за несогласия с полным запретом на импорт российского СПГ и запретом на перевозку российских энергоресурсов европейскими танкерами, а также - против запрета на импорт рыбы из России. Эти разногласия в ЕС по вопросу о новых санкциях, видимо, воодушевили российский рынок акций. Впрочем, этот отскок пока не говорит о развороте среднесрочного тренда вверх, пока геополитический фон в России в целом негативный.

Среди лидеров роста отметились акции SFI (MOEX: SFIN) (+36,8%), причиной взлета могло стать закрытие дивидендного "гэпа", возникшего после наступления даты отсечки (15 мая) для получения рекордно высоких дивидендов холдинга (дивидендная доходность за 2025 год составила почти 22%). Таким образом, дивидендный "гэп" в акциях SFI закрывался два месяца, и наконец, успешно завершился. Привилегированные акции "Транснефти" обвалились в связи с наступлением даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. По результатам 2025 года размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 204,17 рубля, что на 3% превышает показатель предыдущего года. Дивидендная доходность на момент перед датой отсечки находилась в диапазоне 17-18% годовых.

Из позитивных корпоративных новостей особого внимания заслуживает новость от "Евротранса" (MOEX: EUTR) (акции взлетели на 89,1%) о выплате купона по облигациям, который не был погашен в начале июля, из-за чего корпорация оказалась в состоянии технического дефолта. Теперь купон погашен, и это вызвало резкий отскок в бумагах эмитента. Инвесторы теперь считают акции "Евротранса" менее рискованными инструментами, чем в начала месяца. Тем не менее в среднесрочном периоде сохраняется неопределенность относительно того, не допустит ли эмитент повторения дефолта по другим обязательствам. Кроме того, Мосбиржа с 21 июля запретила "шорты" по бумагам этой компании.

Во вторник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 1950-2050 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, российский рынок продемонстрировал мощный откуп от отметки 1900 пунктов по индексу МосБиржи. Снижение проходило на фоне дивидендных отсечек по акциям Сбербанка, ВТБ, "ДОМ.РФ", "Транснефти" и "Ростелекома", которые оказали существенное техническое давление на индекс. Однако после 19 недель непрерывного падения рынок оказался в состоянии глубокой перепроданности, и активизация покупателей вблизи 1900 пунктов повышает вероятность формирования локального дна и начала разворота, считает аналитик.

В центре внимания также выступили акции "Озона" (-5,4%). Удар по складу Wildberries спровоцировал эмоциональную реакцию инвесторов и резкое снижение котировок компании по принципу отраслевой ассоциации, несмотря на отсутствие прямого ущерба для бизнеса "Озона". На минимуме бумаги теряли более 15%, однако значительная часть падения была быстро выкуплена. Это показывает, что первоначальная паническая реакция оказалась чрезмерной, а инвесторы по-прежнему готовы подбирать качественные бумаги после падения.

Дополнительным фактором для рынка станет публикация Росстатом в среду данных о недельной инфляции, поскольку уже в пятницу состоится заседание Банка России. Текущие котировки в значительной степени учитывают сохранение ключевой ставки без изменения, при этом вероятность ее снижения выглядит выше вероятности нового повышения.

С технической точки зрения на графике индекса МосБиржи свеча понедельника не полностью поглотила предыдущую - полное поглощение стало бы особенно сильным сигналом к развороту. Однако с учетом дивидендной корректировки индекс фактически полностью выкупил пятничное падение. Отскок от минимальных уровней за несколько лет может указывать на формирование полноценного разворота и стать началом ралли продолжительностью несколько недель. При этом ключевым риском остается заседание Банка России в пятницу, итоги которого способны как подтвердить разворот, так и вновь усилить волатильность, считает Лозовой.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, завершение дивидендного сезона может стабилизировать российский рынок акций.

Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в уверенный коррекционный плюс, реагируя в том числе на сообщения СМИ о возможной встрече Лаврова с госсекретарем США Рубио.

Бумаги большинства эмитентов в понедельник выросли во многом благодаря техническим факторам, а также на надеждах улучшения геополитической обстановки. Акции "Озона" обвалились после атак на склады Wildberries, ущерб от которых может составить порядка 22-36 млрд руб. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries говорят о расширении перечня потенциальных рисков для "Озона" в случае дальнейшей эскалации ситуации.

Индексы МосБиржи и РТС скорректировались вверх от очередных многолетних минимумов благодаря геополитическим надеждам по урегулированию украинского конфликта. В РФ также подошел к концу сезон закрытия основных дивидендных реестров, что может послужить стабилизирующим рынок фактором, хотя фундаментальная картина на данный момент остается "медвежьей", а продажи могут вернуться в любой момент, считает Кожухова.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи с начала года потерял уже около 30%. За этим последовали попытки выкупить просадку, и в лидеры вышли низколиквидные "фишки" второго и третьего эшелонов.

На заседании ЦБ по ключевой ставке 24 июля регулятор, скорее всего, не будет снижать ставку. Вслед за ростом цен на топливо начала расти и инфляция. Наиболее свежие данные об инфляционных ожиданиях населения в июле станут известны во вторник, а в среду Росстат выпустит недельную статистику по потребительским ценам. Инвесторы будут следить за обновленным макропрогнозом регулятора и его комментариями.

На фоне эскалации между США и Ираном цены на нефть с утра поднимались выше $90 за баррель Brent, но позже перешли к снижению. Если в ближайшее время факторы не поменяются, то индекс МосБиржи на этой неделе будет двигаться в диапазоне 1900-2100 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX просел на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC 40 и DAX подросли в пределах 0,1%) и в США (к 19:00 мск индекс Dow просел на 0,2%, индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,4-1%).

Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с государственным праздником (День моря).

Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, согласно результатам опросов Trading Economics и Reuters. Обе ставки 14-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. На заседании в мае 2025 года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены просели после ралли из-за очередной эскалации на Ближнем Востоке, когда стоимость Brent поднималась к $91 за баррель впервые более чем за месяц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в понедельник составила $88,01 за баррель (-0,1% и +4,6% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $82,12 за баррель (-0,4% и +4,5% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.

Нефть выросла из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM). Атаке подверглись командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.

Тем временем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской тактической авиации, передала государственная телекомпания IRIB. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов.

Телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР сообщил, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на семь и достигло 452 единиц - это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых не изменилось и составило 126 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Евротранс" (+89,1%), ПАО "ЭсЭфАй" (+36,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+20,5%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+19,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+19,4%).

Акции ПАО "ЕвроТранс" взлетели на фоне известий, что компания вышла из технического дефолта по купону облигаций серии БО-001Р-07, выплатив его частями, следует из сообщения компании на ленте раскрытия. Таким образом, техдефолт по приходившейся по графику на 6 июля выплате не перешел в фактический.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 129,04 млрд рублей (из них 23,954 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,92 млрд рублей на бумаги "Озона" и 10,88 млрд рублей на акции ВТБ).