Курс рубля умеренно снизился к юаню и доллару в понедельник на фоне высокой волатильности нефтяных цен

Москва. 20 июля. Китайский юань продемонстрировал умеренный рост на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; курс рубля снизился к юаню и доллару и немного подрос к евро в начале новой недели на фоне высокой волатильности нефтяных цен.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,641 рубля, что на 7,1 копейки (на 0,61%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,24% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,85 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,11%, до 89,92 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 21 июля на 8,28 копейки, до 78,3159 руб./$1, и опустил курс евро на 34,56 копейки, до 89,5542 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5698 руб./юань, что 0,96 копейки выше курса понедельника.

Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением в понедельник при высокой волатильности торгов на фоне новостей с Ближнего Востока, указывающих как на эскалацию конфликта, так и на попытки его погасить. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $87,94 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,41%, до $82,15 за баррель.

Минувшей ночью американские вооруженные силы провели уже девятую серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран.

В то же время йеменские хуситы объявили, что приступают к морской блокаде Саудовской Аравии, сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира".

"Учитывая объемы нефти, которые Саудовская Аравия экспортировала через порт Янбу в Красном море, речь идет о значительных поставках, которые потенциально могут оказаться под угрозой", - отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. "Вероятно, рынок сейчас хочет посмотреть, каких образом хуситы попытаются реализовать эту блокаду. Возможно, именно поэтому рынок пока не отреагировал на эту информацию более резко, - говорит эксперт. - Но это, безусловно, еще один фактор риска, который может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на нефтяном рынке".

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко, "рубль c определенным лагом может получить поддержку от роста нефтяных цен на фоне обострения ближневосточного конфликта. В фокусе на российском рынке - предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. В базовом прогнозе на фоне роста проинфляционных рисков считаем, что ставка останется на текущем уровне в 14,25% годовых. При этом высокий уровень ключевой ставки продолжит оказывать поддержку рублю, но все же основным фактором, влияющим на курс нацвалюты остается экспортно-импортный баланс, который, вследствие очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и, как следствие, роста стоимости нефти, в краткосрочном горизонте может позволить нацвалюте укрепиться и вернуть недавно утраченные позиции".

"Прогнозный диапазон для пары "доллар/рубль" на ближайшие дни составляет 78-80 руб./$1, для пары "евро/рубль" - 89-91 руб./EUR1", - отмечает Тимошенко.

"Рубль на прошлой неделе слабел, несмотря на заметно выросшие цены на нефть. Давление на российскую валюту оказывали геополитические новости, а также общая ситуация на рынке РФ, располагающая к перетоку средств из рублевых активов в валютные. В понедельник курс пары CNY/RUB находился вблизи отметки 11,6 руб./юань. Вероятно, до раскрытия итогов июльского заседания ЦБ РФ в пятницу стоимость рубля будет находиться вблизи сложившихся уровней", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "экспортерам на этой неделе предстоит начать подготовку к уплате достаточно крупных налогов. По оценкам, за счет уплаты квартального НДД нефтегазовые сборы бюджета в июле вырастут примерно в 1,6 раза относительно объемов июня и могут оказаться максимальными почти за два года. Граничный срок уплаты налогов приходится на 28 июля, так что в полной мере данный фактор может оказать влияние на курс во второй половине начавшейся недели".

"Однако существенного укрепления рубля ждать не стоит ввиду очевидного усиления спроса на валюту в последнее время, как со стороны импортеров, так и со стороны инвесторов. Так что котировки пары юань/рубль вряд ли уйдут ниже 11 руб. за юань, но могут приблизиться к указанному уровню. Таким образом, в начале недели ориентируемся на консолидацию курса в середине диапазона 11,3-11,8 рубля за юань, а к концу недели рубль может показать укрепление с заметным приближением к отметке 11 рублей за юань", - считает Попов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в основном подрастают, исключение составляют лишь сделки на срок 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 июля выросла на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составила 14,74% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась на 10 базисных пунктов по отношению к пятнице и 20 июля составила 14,41%, срочная версия на срок 3 месяца подросла на 1 базисный пункт - до 14,47% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 2 базисных пункта - до 15,22% годовых.