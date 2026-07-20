Акции Т-Технологий, Яндекса и Распадской будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Т-Технологий", "Яндекса" и "Распадской" будут интересны на текущей неделе, отмечает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов в комментарии.

"Индекс Мосбиржи закрыл уже 19-ю неделю непрерывного снижения, - констатирует эксперт. - На выходных на фоне отсечек рынок достигал 1900 пунктов, однако в воскресенье совершил небольшой отскок. При этом весь рост последнего дня недели был утрачен на утренней сессии. Давление дивидендных отсечек уже ослабевает, поэтому шанс на отскок, хотя бы кратковременный, стал выше".

С технической точки зрения акции "Т-Технологий" на фоне общерыночной распродажи опустились к сильной поддержке в районе 220 руб., отмечает Буянов.

"С фундаментальной стороны бумагу поддерживает действующая программа обратного выкупа акций, - пишет он. - На просадках спрос со стороны самой компании работает как дополнительная подушка. Полагаем, что в ближайшее время акции развернутся от поддержки и через две недели будут торговаться в диапазоне 238-242 руб. (+4,9-6,6%)".

Акции "Яндекса" в ходе июльской коррекции опустились к сильной поддержке в районе 3200 руб. - минимумам конца 2024 года. "Бумага уже формирует отбой от этого уровня, - считает эксперт. - Стохастический осциллятор развернулся вверх из области перепроданности и подает сигнал к покупке".

Бизнес компании продолжает расти двузначными темпами. После затяжного снижения котировок бумага торгуется с заметным дисконтом к собственной исторической оценке. На взгляд Буянова, ближайшая отчетность может стать катализатором переоценки. Он полагает, что в ближайшее время акции разовьют отскок и через две недели будут торговаться в диапазоне 3450-3550 руб. (+4,2-7,3%).

"Акции "Распадской" с марта движутся в устойчивом нисходящем канале, - пишет далее стратег инвесткомпании. - Сейчас бумага торгуется в верхней половине канала после очередного неудачного подхода к сопротивлению. Индекс относительной силы остается в нижней половине диапазона без признаков разворота. Это подтверждает силу продавцов и оставляет пространство для дальнейшего снижения до области перепроданности".

Фундаментальный фон, по оценке Буянова, продолжает играть против бумаги: угольная отрасль переживает глубокий кризис на фоне слабых экспортных цен и дорогой логистики. Быстрого выхода из него участники рынка не ждут.

Аналитик полагает, что котировки акций "Распадской" продолжат движение внутри канала и через две недели будут торговаться в диапазоне 90-92 руб. - это соответствует снижению на 6-8%.

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