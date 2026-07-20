"Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Whoosh

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и прогнозную цену 45 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста около 13%, сообщается в материале аналитиков Полины Паниной, Владимира Беспалова и Софьи Астрелиной.

По их оценке, компания представила слабые операционные результаты за 1П26: количество поездок осталось на уровне 1П25 на фоне продолжающегося снижения в России и СНГ (-3% г/г), которое компенсировалось ростом числа поездок в Латинской Америке (+23% г/г).

Вместе с операционными показателями Whoosh опубликовал предварительные финансовые результаты за 1П26, отражающие умеренную динамику выручки (+5% г/г) и EBITDA (+15% г/г), что, по мнению экспертов, предполагает небольшое повышение рентабельности (до 21% против 19% в 1п25).

"Ввиду сильной сезонности бизнеса дальнейшее операционных и финансовых метрик будет во многом зависеть от 2П26, - отмечают стратеги. - В то же время мы видим определенные риски невыполнения годовых прогнозов менеджмента, а также растущие кредитные риски. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании и подтверждаем рекомендацию "держать".

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