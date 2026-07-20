"Велес Капитал" поставил рекомендацию для акций Северстали на пересмотр

"Велес Капитал"" поставил на пересмотр рекомендацию для акций ПАО "Северсталь", сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за второй квартал 2026 года, констатирует эксперт.

Несмотря на рост продаж стальной продукции и снижение себестоимости сляба, компания продемонстрировала значительное падение ключевых финансовых результатов вследствие более низких цен реализации металлопродукции.

"Северсталь" отмечает определенное оживление внутреннего спроса на сталь, однако неблагоприятная конъюнктура с высокой вероятностью сохранится как минимум до конца текущего года. Мы ставим рекомендацию по бумагам на пересмотр", - пишет Данилов.

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