Изменения курса рубля в основных валютных парах днем незначительные на фоне влияния разнонаправленных факторов

Москва. 20 июля. Китайский юань не демонстрирует ярко выраженной динамики на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, изменения курса рубля в основных валютных парах в целом незначительные на фоне влияния разнонаправленных факторов, в том числе высоких мировых цен на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,562 рубля, что всего на 0,8 копейки (на 0,07%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 0,18 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,37% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,37 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,52%, до 89,55 руб./EUR1.

Нефтяные котировки после заметного повышения в начале торгов, к середине дня в понедельник перешли к умеренному снижению, но все равно остаются на достаточно высоких уровнях. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 1,04%, до $87,18 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превышали $90 за баррель впервые более чем за месяц. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,52%, до $81,24 за баррель.

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта. Рост был спровоцирован новыми обменами ударами между США и Ираном. Так, минувшей ночью американские вооруженные силы провели уже девятую серию ударов по Ирану, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передала государственная телекомпания IRIB.

Между тем представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил журналистам в понедельник, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. "Предложения, сделанные через посредников, доведены до нашего сведения. Мы их получили, но пока не буду вдаваться в их подробности", - приводит его слова агентство ИРНА. Он подчеркнул, что иранская дипломатия продолжает работать - одновременно с действиями вооруженных сил по отражению ударов США.

"Комментарии от представителя иранского МИД о том, что страна получила новые предложения от посредников, заставили нефть растерять весь наблюдавшийся ранее рост, несмотря на то, что поставки нефти через Ормузский пролив остаются сниженными", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

"Рубль на прошлой неделе слабел, несмотря на заметно выросшие цены на нефть. Давление на российскую валюту оказывали геополитические новости, а также общая ситуация на рынке РФ, располагающая к перетоку средств из рублевых активов в валютные. В понедельник курс пары CNY/RUB находится вблизи уровня 11,57 руб./юань. Вероятно, до раскрытия итогов июльского заседания ЦБ РФ в пятницу стоимость рубля будет находиться вблизи отметки 11,50 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "экспортерам на этой неделе предстоит начать подготовку к уплате достаточно крупных налогов. По оценкам, за счет уплаты квартального НДД нефтегазовые сборы бюджета в июле вырастут примерно в 1,6 раза относительно объемов июня и могут оказаться максимальными почти за два года. Граничный срок уплаты налогов приходится на 28 июля, так что в полной мере данный фактор может оказать влияние на курс во второй половине начавшейся недели".

"Однако существенного укрепления рубля ждать не стоит ввиду очевидного усиления спроса на валюту в последнее время, как со стороны импортеров, так и со стороны инвесторов. Так что котировки пары юань/рубль вряд ли уйдут ниже 11 руб. за юань, но могут приблизиться к указанному уровню. Таким образом, в начале недели ориентируемся на консолидацию курса в середине диапазона 11,3-11,8 рубля за юань, а к концу недели рубль может показать укрепление с заметным приближением к отметке 11 рублей за юань", - считает Попов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в основном подрастают, исключение составляют лишь сделки на срок 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 июля выросла на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составила 14,74% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась на 10 базисных пунктов по отношению к пятнице и 20 июля составила 14,41%, срочная версия на срок 3 месяца подросла на 1 базисный пункт - до 14,47% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 2 базисных пункта - до 15,22% годовых.