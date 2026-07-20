"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Water Resources ETF с прогнозной ценой $83,98

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью на уровне $83,98 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22,94%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эксперт отмечает, что с пиков 2026 года акции снизились в цене почти на 9%. Большая часть активов фонда приходится на промышленный и технологический сектор, которые более чувствительны к макроэкономической повестке, отмечает она.

Возможное ужесточение монетарной политики ФРС США на фоне роста цен на нефть оказало давление на котировки бумаг эмитента, которые были на исторических пиках в начале года, тем не менее среднесрочные и долгосрочные перспективы сектора остаются позитивными, говорится в комментарии.

В состав фонда входят крупные и стабильные представители в сфере очистки и экономии воды для домов, бизнеса и промышленности, которые будут интересны для покупки за счет увеличения спроса на водные решения для дата-центров, роста мирового рынка систем водоочистки и необходимости модернизации водной инфраструктуры США, указывает Гудым.

При этом, обращает внимание аналитик "Финама", существует вероятность дальнейшей коррекции стоимости акций фонда. Основные риски - рост стоимости на сырье, сбои в цепочках поставок, сокращение госфинансирования.

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает компании в сфере очистки и экономии воды для домов, бизнеса и промышленности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.