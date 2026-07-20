Краткосрочных триггеров для роста цены акций Северстали пока нет - ПСБ

Краткосрочных триггеров для роста котировок акций ПАО "Северсталь" в настоящее время не видно, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Эмитент представил отчет за второй квартал 2026 года по МСФО, который отражает серьезное давление на рентабельность из-за охлаждения внутреннего стального рынка и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, отмечает аналитик.

"Оцениваем его умеренно негативно. Компания ожидаемо отказалась от выплаты дивидендов за ll квартал, сохраняя жесткую позицию, при которой отрицательный свободный денежный поток делает распределение прибыли невозможным до момента стабилизации рынка. Краткосрочных триггеров для роста акций "Северстали" сейчас не видим, - пишет Крылова. - Эмитент подтвердил годовой прогноз снижения металлопотребления в России на 7%, что указывает на сохранение сложной конъюнктуры до конца 2026 года из-за высоких ставок ЦБ. В то же время долгосрочная устойчивость бизнеса не вызывает сомнений благодаря низкой долговой нагрузке и высокой эффективности производства".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.