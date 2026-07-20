Волатильность цены золота около $4000/унц. должна сохраниться в ближайшее время - "БКС МИ"

Волатильность котировок золота около уровня $4000 за тройскую унцию должна сохраниться в ближайшее время, говорится в материале главного экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова.

"Возобновление взаимных ударов США и Ирана в текущих условиях мы расцениваем как понижающий фактор для стоимости золота. Полагаем, что макроэкономические условия для металла остаются рискованными", - пишет эксперт.

Волатильность котировок вокруг уровня $4000 за тройскую унцию в ближайшее время должна сохраниться, считает Федоров.

"Цена может как падать далее, так и развернуться. Если стоимость золота пробьет уровни $3900-3950/унцию, возможны технические продажи до $3600-3700/унцию", - говорится в комментарии.

Инфляция останется повышенной в ближайшие месяцы, инвесторы будут все активнее закладывать вероятность повышения ставок со стороны центральных банков и роста доходностей на рынках. Давление на золото сохранится, отмечает экономист "БКС МИ".

В перспективе года-двух спрос центральных банков на драгметалл и желание частных инвесторов застраховаться от инфляционных рисков помогут золоту подорожать, уверен Федоров.

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