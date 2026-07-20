"Финам" поставил оценку акций Интер РАО на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций "Интер РАО", прежний рейтинг не учитывает усиление геополитических рисков и ухудшение ситуации в российской экономике на фоне обострения топливного кризиса, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Мы планируем пересмотреть целевую цену по акциям эмитента после публикации отчетности за 2К26 по МСФО, выход которой, вероятно, состоится в середине августа. Умеренно позитивно оцениваем кейс в долгосрочной перспективе, - пишет эксперт. - Компания обладает устойчивой бизнес-моделью и занимает значимые позиции на российском рынке электроэнергетики. По итогам 2025 года доля компании на розничном рынке электроэнергии составила 19,3%, а в совокупной выработке электроэнергии страны - 10,6%".

В ближайшие годы компании предстоят значительные капитальные затраты на строительство Новоленской ТЭС, новых энергоблоков Харанорской ГРЭС и энергоблока на Каширской ГРЭС и модернизацию действующих генерирующих мощностей, отмечает Абрамов. Основной ввод новых мощностей запланирован на 2028-2030 гг.

В краткосрочной перспективе рост капитальных затрат будет ограничивать свободный денежный поток, однако после ввода объектов они могут стать одним из ключевых драйверов роста прибыли "Интер РАО", говорится в обзоре.

"При этом прежний рейтинг, на наш взгляд, уже не учитывает усиление геополитических рисков и ухудшение ситуации в российской экономике на фоне обострения топливного кризиса. Кроме того, мы несколько снизили ожидания по чистой прибыли компании на 2026 год из-за предполагаемого сокращения процентных доходов на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики и постепенного использования накопленных денежных средств для финансирования инвестиционной программы", - пишет аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.