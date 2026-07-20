Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ЛСР

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "Группы ЛСР", сообщается в комментарии старшего аналитика Ирины Фомкиной.

Эмитент представил сильные операционные результаты за 2К26.

"Мы положительно оцениваем их и подтверждаем рейтинг "выше рынка". Исходим из того, что по итогам года "ЛСР" удастся выйти на чистую прибыль в 10-13 млрд руб., что создаст базу для дальнейшей выплаты дивидендов в размере как минимум 78 руб. на акцию", - пишет эксперт.

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