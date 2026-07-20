ЦБ РФ, вероятно, понизит ставку до 14% на заседании 24 июля - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, вероятно, понизит ключевую ставку еще на 25 б.п., до 14% годовых, на заседании 24 июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт ожидает, что регулятор ужесточит сигнал и фактически подготовит рынок к осенней паузе в цикле снижения ставки. "Июльское снижение будет возможно только при условии, что оперативные данные по инфляционным ожиданиям, публикация которых запланирована на 21 июля, не отразят их драматического ухудшения: умеренный рост инфляционных ожиданий, вероятно, еще не станет препятствием для осторожного снижения, но их заметный скачок может вынудить регулятор взять паузу уже в июле", - пишет Кравченко.

На среднесрочном горизонте проинфляционные риски, на взгляд аналитика, по-прежнему преобладают. Это связано с масштабом и продолжительностью влияния топливного фактора, его возможной трансляцией в инфляционные ожидания населения, осенней индексацией тарифов ЖКХ, а также неопределенностью внешних условий.

"Поэтому вместе со снижением ставки мы ожидаем повышения прогнозного диапазона по средней ключевой ставке на 2026 год, - отмечает эксперт. - Полагаем, что диапазон может быть смещен с текущих 14,0-14,5% до 14,3-14,7% годовых. Кроме того, регулятор, вероятно, скорректирует вверх прогноз по инфляции на текущий год и задаст диапазон прогноза на 2027 год с верхней границей выше целевого уровня 4%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.