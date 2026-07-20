Паи Global X China Semiconductor ETF приблизились к справедливой стоимости - "Финам"

"Финам" повысил рейтинг паев Global X China Semiconductor ETF c "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 89,5, что отражает потенциал снижения на 1%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Ранее мы понизили рейтинг фонда на фоне стремительного роста котировок и существенного превышения справедливых оценок рядом компаний из его состава, - пишет эксперт. - Однако затем паи фонда заметно скорректировались вниз, вследствие чего ранее отмеченный потенциал снижения практически реализовался. При этом акции значительной части компаний, входящих в состав фонда, торгуются вблизи справедливых уровней, поэтому выраженного потенциала роста или снижения паев от текущих уровней мы пока не видим".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включает компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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