"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3000 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 59%, сообщается в комментарии аналитиков Николая Ковалева и Федора Терехина.

"Х5 опубликовала скромные операционные результаты, которые отразили замедление роста выручки до 10% г/г в 2К26, - отмечают эксперты. - Продуктовая инфляция снизилась до 3% г/г против 10% годом ранее, а потребительская активность показала лишь незначительное восстановление в течение квартала. Ослабление операционного рычага ухудшает наши прогнозы рентабельности по EBITDA, которую мы ожидаем на уровне 6,0% за период".

Акции компании упали на 20% с начала года с учетом дивидендов, что, по мнению экспертов "Эйлера", сопоставимо с динамикой индекса Мосбиржи. Компания, согласно их модели, обладает одним из лучших дивидендных профилей на рынке с доходностью в 21% на следующие 12-месяцев и привлекательными мультипликаторами 2,7х EV/EBITDA и 5,2х P/E за 2026 год.

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