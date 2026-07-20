"Ингосстрах-Инвестиции" понижает прогноз цены золота на конец 2026г до $5000/унц

УК "Ингосстрах-Инвестиции" понижает прогноз цены золота на конец 2026 года с $5500 до $5000 за тройскую унцию, сообщается в комментарии руководителя направления по работе с драгоценными металлами Дмитрия Смолина.

Прогноз средней цены по году понижен с $5000 до $4700 за унцию. "Пересмотр отражает более жесткую, чем ожидалось, политику ФРС при Кевине Уорше (рынок закладывает вероятность повышения ставки до конца сентября около 70%), ускорение инфляции в США и укрепление доллара", - отмечает эксперт.

При этом даже пониженный прогноз, на его взгляд, предполагает высокий потенциал роста: структурные драйверы для металла сохраняются - покупки мировых ЦБ (ожидаемые 850-900 т за год), дедолларизация, долговые проблемы США и незакрытый ближневосточный риск, а спекулятивное позиционирование во многом очищено (оттоки из ETF в июне составили 74 т).

"Наш среднесрочный взгляд на золото остается конструктивным, несмотря на снижение прогноза, - указывает Смолин. - Структурные аргументы не изменились: рекордный госдолг США и растущая стоимость его обслуживания, вопросы к независимости ФРС, дедолларизация резервов, устойчивый спрос официального сектора и ограниченный рост предложения (добыча прибавляет 1-2% в год)".

По мнению стратега, ускорение инфляции - формально негативный для золота фактор через ставки - на более длинном горизонте работает в его пользу: как средство сохранения стоимости золото исторически выигрывает от неожиданной и продолжительной инфляции, особенно если ФРС будет вынуждена мириться с ней ради устойчивости долга.

Важно и то, что каждый эпизод распродаж встречает покупки центробанков, рассматривающих снижение цены как возможность для наращивания резервов, подчеркивается в комментарии.

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