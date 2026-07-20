Курс рубля останется вблизи 11,50 руб./юань до решения ЦБ РФ по ставке 24 июля - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, вероятно, останется вблизи 11,50 руб./юань до раскрытия итогов заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе слабел, несмотря на заметно выросшие цены на нефть, - напоминают эксперты. - Давление на российскую валюту оказывали геополитические новости, а также общая ситуация на рынке РФ, располагающая к перетоку средств из рублевых активов в валютные. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,57 руб./юань. Вероятно, до раскрытия итогов заседания ЦБ курс будет вблизи 11,50 руб./юань. За прошлую неделю цены на нефть значимо выросли".

Также аналитики отмечают, что взаимные удары США и Ирана усилились, переговоры были официально остановлены, а угрозы по перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива указывают на риски роста нефти до еще более высоких уровней, чем ранее. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $90,6/барр. Дальнейшая эскалация рискует уже в ближайшие дни увести цены к $95/барр., считают в банке.

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