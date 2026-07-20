Инвестбанк "Синара" сохраняет "позитивную" оценку акций ЛСР

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет "позитивную" оценку акций "Группы ЛСР", сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 2К26.

"Мы отмечаем улучшение динамики в целом относительно прошлого квартала, в особенности в денежном выражении (продажи прибавили 23%). Полагаем, что запуск новых проектов позитивно скажется на показателях компании и во 2П26, однако существует риск снижения темпов, если условия выдачи ипотеки в рамках семейной программы существенно ужесточат. Сохраняем позитивную оценку акций ЛСР", - пишет эксперт.

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