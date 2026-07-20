"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти", сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александры Прытковой.

Росимущество озвучило долгожданное решение по выплате дивидендов - в размере 204,17 рубля на акцию, дивидендная доходность - около 17%.

"Несмотря на задержку с объявлением, компания смогла порадовать инвесторов высокими дивидендами - размер выплат оказался выше наших самых оптимистичных ожиданий. Судя по всему, эмитент полностью скорректировал для выплат чистую прибыль на величину обесценения внеоборотных активов", - отмечает эксперт.

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти".

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