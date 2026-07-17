Рынок акций РФ упал 19-ую неделю подряд, к прежним негативным факторам добавились дивотсечки

Рынок акций РФ завершил падением 19-ую неделю подряд (очередной рекорд безостановочного снижения), причем к прежним негативным факторам (геополитическим и санкционным рискам, неопределенности с украинским урегулированием, ожиданиям паузы в цикле монетарного смягчения ЦБ из-за роста инфляции) добавились дивидендные отсечки крупнейших компаний. Сдерживающим фактором на неделе выступила выросшая нефть из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке после новых ударов США по Ирану, а также ослабление рубля. Индекс МосБиржи в конце недели откатился ниже 2000 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года, а индекс РТС обновил минимум с декабря 2024 года.

Рынок акций РФ завершил падением 19-ую неделю подряд (очередной рекорд безостановочного снижения), причем к прежним негативным факторам (геополитическим и санкционным рискам, неопределенности с украинским урегулированием, ожиданиям паузы в цикле монетарного смягчения ЦБ из-за роста инфляции) добавились дивидендные отсечки крупнейших компаний. Сдерживающим фактором на неделе выступила выросшая нефть из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке после новых ударов США по Ирану, а также ослабление рубля. Индекс МосБиржи в конце недели откатился ниже 2000 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года, а индекс РТС обновил минимум с декабря 2024 года.

В период с 13 по 17 июля индекс МосБиржи снизился на 8,7% и составил 1958,43 пункта, индекс РТС потерял 10,7% и достиг 786,94 пункта. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent в этот период вырос на 13,7%, до $86,73 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,73 рубля, до 78,3987 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с коррекционного роста вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent превысил $79,6 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором оставались опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ в свете статданных об ускорении инфляции.

Индекс МосБиржи завершил день ростом выше 2160 пунктов, при этом в ходе торгов индикатор протестировал рубеж 2200 пунктов. Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции банка "Санкт-Петербург" (+6,9%), "Роснефти" (+4%), "НОВАТЭКа" (+3,7%), "Татнефти" (+3,4%), "ЦИАН" (+3,2%).

Евросоюз расширил санкционные списки против РФ, добавив в них компанию VK (-1%), говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. В общей сложности в список внесены 11 физлиц и пять компаний. В документе отмечается, что данные ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека.

Согласно вышедшим вечером в пятницу, 10 июля, данным Росстата, инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае (0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе). Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая.

Нефть выросла после очередного обмена ударами между США и Ираном, а также заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении морской блокады Ирана и намерении США своими силами обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это деньги. По словам Трампа, для честности процесса потребуется возмещение в размере 20% от всех перевозимых грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этом очень нестабильном регионе.

Во вторник рынок акций продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти (сентябрьский фьючерс на Brent вечером торговался ниже $85,5 за баррель после скачка выше $87,5); сдерживающим фактором для покупателей оставались опасения возможной паузы в снижении ставки ЦБ. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2170 пунктов после роста утром до 2195 пунктов. Среди индексных бумаг лидировали в росте акции "Совкомфлота" (+4,3%), МКПАО "ЦИАН" (+4,1%), "Русала" (+4%), упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мосэнерго" (-12,6%, до 1,5875 рубля; выплаты - 0,2717 рубля на бумагу) и MDMG (-2,3%, до 1180,6 рубля; выплаты - 47 руб.).

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не вправе "закрыть глаза" на ситуацию с топливными ценами и высокие инфляционные ожидания.

Рост нефти на фоне новых взаимных ударов США и Ирана замедлился во вторник после заявлений Трампа, что руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций в обмен на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив.

В среду рынок акций РФ возобновил снижение под давлением продаж из-за геополитических и санкционных рисков, а также на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $84 за баррель) после ее ралли с начала недели из-за напряженности на Ближнем Востоке; также игроки предпочитали сокращать позиции из-за опасений паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

Индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2022 года, но сумел удержаться выше рубежа 2100 пунктов благодаря ослаблению официального курса рубля. Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "ВК" (-7,7%), "АЛРОСА" (-7%), "Русагро" (-6,8%), "Аэрофлота" (-5,2%).

Подросли акции "МТС" (+1,9%) на фоне известий, что компания рассматривает возможность перейти к динамичным выплатам дивидендов - каждый квартал или каждые полгода. Это один из нескольких вариантов, который прорабатывается в рамках подготовки новой дивидендной политики компании и находится в финальной стадии (документ планируется утвердить в III квартале).

Президент США Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил, что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российские нефть (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и газ (Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия).

Трамп полагает, что президент РФ Владимир Путин будет готов заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта в скором времени. Также Трамп заявил в интервью Fox News, что считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока (истекает в январе 2029 года).

Тем временем аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%, ожидания по росту ВВП были немного ухудшены - до 0,6% с 0,7%, следует из опроса, проведенного Банком России. Рост ВВП РФ в 2027-2029 годах, по мнению аналитиков, составит 1,3% (было 1,5%), 1,7% и 1,8% соответственно.

Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год увеличились до 14,5% с 14,1%, на 2027 год они также были повышены - до 12,2% с 10,6%, на 2028 год - до 10% с 9%, на 2029 год - до 8,6% с 8,1%.

Топливные издержки, возросшие на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, постепенно переносятся в потребительские цены, денежно-кредитная политика должна учитывать влияние текущей картины на инфляционные ожидания, сообщили аналитики ЦБ РФ в своем традиционном докладе "О чем говорят тренды".

В четверг рынок акций РФ продолжил падение на фоне геополитических и санкционных рисков, забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent торговался ниже $85 за баррель), при этом откат ускорился за счет отсечек дивидендов ряда эмитентов; сдерживающим позитивным фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции в РФ.

Индекс МосБиржи упал в район 2020 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года. Из индексных акций лидерами падения выступили бумаги "ВК" (-12,7%), "Полюса" (-10,6%), "Русала" (-10%) и упавшие после отсечек на бирже годовых дивидендов бумаги "Совкомфлота" (-8,3%, до 64,47 рубля; выплаты 4,87 руб./акция) и "Сургутнефтегаза" (-11,1%, до 13,59 рубля; -3,2% "префы"; выплаты 0,85 руб. на акцию каждого типа).

Локальную поддержку акциям банка "Санкт-Петербург" (-4,3%) оказали известия, что банк планирует рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам I полугодия 2026 года (финотчетность ожидается 21 августа).

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо - на 2,25% и 3,18% соответственно (неделей ранее - 2,1% и 3,4%), на замедлении темпов роста потребительских цен сказалась динамика стоимости отдельных видов плодоовощной продукции.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 6,22% после 6,20%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Тем временем постпреды стран ЕС на данном этапе договорились сохранить нынешний "потолок цен" на нефть из России до 23 июля 2026 года, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза. В текущий момент "потолок цен" составляет $44,10 за баррель.

Пока быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине нет, но РФ открыта для этого пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что дестабилизация обстановки в зоне Персидского залива чревата негативными последствиями для мировой экономики.

В пятницу рынок акций продолжил снижение после локальной коррекции, продажам сопутствовали прежние негативные факторы, а поддержкой выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $87 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил день падением ниже 1960 пунктов, лидерами отката из-за отсечки годовых дивидендов выступили акции "Аэрофлота" (-15,2%). Выросли "префы" "Транснефти" (+3,8%) на фоне известий, что компания планирует выплатить дивиденды за 2025 год в размере 204,17 рубля на акцию каждого типа.

Законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены, сообщил портал Axios. Законопроект предусматривает введение 100%-х вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ.

Президент США Трамп, по сообщению СМИ, не выражал полной поддержки этой инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать документ в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Нефть в пятницу продолжила рост на фоне нарушения режима прекращения огня между США и Ираном, что вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив. Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По данным Kpler, поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

В период с 13 по 17 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ЕвроТранс" (-42%), "ЭсЭфАй" (-35%), ГК "Самолет" (-29%); лучше рынка оказались акции Московского кредитного банка (+7%), МКПАО "Лента" (+3%), МКПАО "ЦИАН" (+2%).

Рынок акций РФ в третьей декаде июля продолжит снижение из-за отсечек дивидендов крупных компаний (Сбер, ВТБ, "ДОМ.РФ", "Ростелеком") и ожиданий итогов заседания 24 июля ЦБ РФ по ключевой ставке и дальнейшей ДКП. В случае появления позитивных новостей рынок может скорректироваться вверх. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 1850-2100 пунктов, для индекса РТС - 750-850 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".