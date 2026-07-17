Рубль в пятницу немного подрос в паре с юанем перед выходными и на фоне дорогой нефти

Москва. 17 июля. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подрос перед выходными днями и на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,57 руб., что на 1,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 18 июля на 8,06 копейки, до 78,3987 руб./$1, и увеличил курс евро на 57,02 копейки, до 89,8998 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль на этой неделе несколько ослаб (пара "юань-рубль" укрепилась на 2,2%, 11,57 руб./юань), что могло быть обусловлено как сокращением продаж со стороны экспортеров, так и увеличением спроса на валюту. В пользу последнего свидетельствует небольшой рост юаневых ставок (до 2-3%). На этом фоне восстановление мировых цен на нефть (Brent +12% за неделю) не смогло поддержать национальную валюту. На следующей неделе поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 июля)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

"На уходящей неделе преобладала тенденция к ослаблению рубля, которая, возможно, объяснялась геополитическими факторами и постепенным уменьшением притока валютной выручки из-за отсрочек в ее поступлении и снижения цен на нефть в июне. Меры по балансированию топливного рынка также, вероятно, способствуют умеренному ослаблению рубля. Во второй половине месяца может активизироваться подготовка к налоговым и дивидендным выплатам, что может ограничивать ослабление рубля. Также сдерживающими факторами остаются относительно высокие процентные ставки и рост цен на нефть из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На следующей неделе курс доллара может составлять 77-80 руб., юаня - 11,3-11,8 руб.", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

В пятницу, из публикации Axios стало известно, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены.

"Законопроект, который предусматривает введение 100%-х вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате ", - сообщает портал.

По данным источника Axios, в настоящее время инициативу готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор, что достаточно для прохождения законопроекта.

Президент США Дональд Трамп, согласно публикации, не выражал полной поддержки инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать ее в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Подъем цен на нефть усилился вечером в пятницу, котировки завершают неделю существенным ростом.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 2,92%, до $86,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 3,12%, до $81,42 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 12% из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. США и Иран вновь обмениваются ударами, и американские военные возобновили морскую блокаду иранских портов. В результате движение судов через Ормузский пролив оказалось затруднено.

Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По данным Kpler, поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создаст серьезную дополнительную угрозу для экспорта энергоносителей из Саудовской Аравии. Страна перенаправила часть поставок на этот маршрут с начала конфликта, поскольку Ормузский пролив был заблокирован.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 38 базисных пунктов - до 14,63% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу подросла на 3 базисных пункта, до 14,31% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 14,46% и 15,24% годовых соответственно.

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