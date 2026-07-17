Freedom Global понизил прогнозную цену акций Netflix до $100

Аналитики Freedom Global понизили целевую цену акций Netflix Inc. со $110 до $100 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии.

"Компания представила смешанные финансовые результаты за II кв. 2026 года, немного не достигнув консенсус-прогнозы рынка по выручке, тогда как операционная прибыль и EPS превысили ожидания преимущественно вследствие переноса части расходов на будущие периоды, - пишут эксперты. - Свободный денежный поток оказался существенно ниже ожиданий рынка из-за повышенных налоговых выплат".

Прогноз менеджмента на III квартал по выручке, операционной прибыли и EPS оказался ниже консенсус-ожиданий. Компания также не повысила прогнозы по выручке и операционной маржинальности на весь 2026 год, несмотря на рост подписочной базы, повышение цен и отказ от сделки по покупке Warner Bros.

Аналитики связывают сдержанный взгляд менеджмента на ожидаемый рост компании со слабой динамикой вовлеченности, которая, по их мнению, может ограничить рекламную монетизацию и повысить чувствительность пользователей к дальнейшему повышению тарифов.

"Мы умеренно-негативно оцениваем результаты компании и корректируем наши финансовые прогнозы, а также снижаем нашу целевую цену со $110 до $100, что соответствует мультипликатору 27,0х P/E''2027. При этом мы также сохраняем рекомендацию "покупать" акции Netflix", - отметили стратеги Freedom Global.

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