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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Global понизил прогнозную цену акций Netflix до $100
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17 июля 2026 года 18:08
Freedom Global понизил прогнозную цену акций Netflix до $100
Аналитики Freedom Global понизили целевую цену акций Netflix Inc. со $110 до $100 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии. "Компания представила смешанные финансовые результаты за II кв. 2026 года, немного не достигнув консенсус-прогнозы рынка по выручке, тогда как операционная прибыль и EPS превысили ожидания преимущественно вследствие переноса части расходов на будущие периоды, - пишут эксперты. - Свободный денежный поток оказался существенно ниже ожиданий рынка из-за повышенных налоговых выплат". Прогноз менеджмента на III квартал по выручке, операционной прибыли и EPS оказался ниже консенсус-ожиданий. Компания также не повысила прогнозы по выручке и операционной маржинальности на весь 2026 год, несмотря на рост подписочной базы, повышение цен и отказ от сделки по покупке Warner Bros. Аналитики связывают сдержанный взгляд менеджмента на ожидаемый рост компании со слабой динамикой вовлеченности, которая, по их мнению, может ограничить рекламную монетизацию и повысить чувствительность пользователей к дальнейшему повышению тарифов. "Мы умеренно-негативно оцениваем результаты компании и корректируем наши финансовые прогнозы, а также снижаем нашу целевую цену со $110 до $100, что соответствует мультипликатору 27,0х P/E''2027. При этом мы также сохраняем рекомендацию "покупать" акции Netflix", - отметили стратеги Freedom Global. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NETFLIX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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