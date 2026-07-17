Рубль днем продолжает дорожать в паре с юанем перед выходными и на фоне дорогой нефти

Москва. 17 июля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль укрепляется перед выходными днями и на фоне растущей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,547 руб., что на 3,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 42 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,31 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 21 копейку, до 89,66 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль продолжает движение в диапазоне 11-11,8 руб. за юань в ходе торговой сессии пятницы, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Пока мы не видим существенных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему росту китайской валюты и выходу вверх из данного диапазона. Более того, в рамках следующей недели рубль может перейти к восстановлению, отыгрывая потери за счет поддержки со стороны экспортеров, которые увеличат предложение иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 28 июля, - пишет эксперт в комментарии. - При этом объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет в 1,6 раза за счет выплаты квартального НДД, что будет способствовать повышенному спросу на рублевую ликвидность с их стороны, который может быть удовлетворен через конвертацию валюты".

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю существенным ростом на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $85,98 за баррель, что на 2,09% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,38%, до $80,83 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали уже более чем на 12%. Нарушение режима прекращения огня между США и Ираном вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.

Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

По данным Kpler, поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.