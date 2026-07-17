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17 июля 2026 года 13:58
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в диапазон 1800-2000п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в диапазон 1800-2000 пунктов, с учетом сложившейся обстановки пока целесообразно придерживаться выжидательной позиции на российском рынке акций, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. Фондовый рынок снижается с середины марта, с начала года индекс Мосбиржи потерял порядка 28% и тестирует на прочность уровень 2000 пунктов, констатирует эксперт. "Медвежьим" настроениям способствуют сразу несколько фундаментальных факторов, указывает он в обзоре: - Пересмотр инвесторами ожиданий по траектории ключевой ставки ЦБ РФ в сторону более высоких значений. - Геополитический трек. - Устойчиво крепкий курс рубля. В таких условиях сложно найти значимые драйверы поддержки рынка, говорится в материале Зварича. Наблюдавшееся в июле восстановление цен на нефть не привело к существенному улучшению настроений: инвесторы сомневаются в устойчивости этой тенденции и полагают, что нефтегазовые компании из-за логистических сложностей не смогут в полной мере реализовать выгоды от улучшения ценовой конъюнктуры. Давление общерыночной ситуации распространяется даже на бумаги эмитентов с надежной фундаментальной базой и высокими дивидендными выплатами, так как участники рынка не рассчитывают на быстрое закрытие дивидендных "гэпов", обращает внимание аналитик ПСБ. "Продолжаем осторожно смотреть на рынок, опасаясь, что индекс Мосбиржи может продолжить снижение в диапазон 1800-2000 пунктов. Тенденцию, кроме фундаментальных, поддерживают и технические факторы. Так, прохождение отсечек в "весовых" бумагах дополнительно окажет давление на динамику индекса, - пишет эксперт банка в материале. - С учетом сложившейся обстановки целесообразно придерживаться выжидательной позиции. Формирование портфелей на среднесрочный и долгосрочный горизонты представляется преждевременным, а попытки приобрести акции в расчете на коррекционный отскок сопряжены с повышенными рисками". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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