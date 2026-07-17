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17 июля 2026 года 13:25

Freedom Global повысил прогнозную цену акций Johnson & Johnson до $280

Freedom Global повысил прогнозную стоимость акций Johnson & Johnson с $230 до $280 за штуку, что предполагает потенциал роста около 13% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной копании

Рекомендация для акций была также повышена экспертами с "держать" до "покупать".

Эмитент вновь представил сильные квартальные результаты, которые превзошли не только консенсус-прогноз, но и ожидания аналитиков инвесткомпании.

"Мы еще больше уверены, что компания сможет превысить стратегическую цель по достижению $100 млрд выручки в 2026 году", - отмечают они.

"С учетом обновленных финансовых прогнозов, улучшения настроений инвесторов в секторе Healthcare, а также уверенного прогресса по ключевым драйверам роста, прежде всего новым лекарственным препаратам, мы повышаем целевую цену акций с $230 до $280 и изменяем рекомендацию с "держать" на "покупать". Потенциал роста составляет около 13%", - говорится в обзоре.

Johnson & Johnson - один из крупнейших в мире производителей фармацевтической продукции, медицинского оборудования и товаров для здоровья и гигиены.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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