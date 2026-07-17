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17 июля 2026 года 09:10

Нефтяные цены завершают неделю резким подъемом

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг вслед за котировками акций чипмейкеров. Фондовые индексы АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть растут утром пятницы и завершают неделю резким подъемом, Brent торгуется около $85 за баррель.

Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе, падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные статданные и успешный старт сезона корпоративной отчетности.

Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%.

ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) подешевели на 2,3%, хотя тайваньская компания, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, опубликовала сильную отчетность за второй квартал и дала хороший годовой прогноз.

Трейдеры с осторожностью восприняли информацию о планах существенного увеличения капиталовложений компанией, так как ее свободный денежный поток последовательно снижается, поскольку капитальные расходы растут быстрее, чем операционный денежный поток, отмечает Investing.com.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,4%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 5,3%, Micron Technology - на 5,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 5,8%, Western Digital - на 9,2%, Seagate Technology - на 10%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизилась на 4,4% на информации агентства Bloomberg о том, что компания отложила выпуск новой версии своей флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, поскольку она не достигла целевых показателей по ряду характеристик.

Бумаги SpaceX подешевели на 3,1%. Их стоимость на закрытие рынка впервые была ниже цены IPO.

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице.

Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 208 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тыс.

Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. подорожали на 1,2% по итогам торгов. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования во втором квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, а также во второй раз повысила прогноз на 2026 год.

Капитализация Abbott Laboratories подскочила на 10,7%. Чистая прибыль производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в минувшем квартале упала вдвое, однако его выручка выросла на 13%, оказавшись лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций банка U.S. Bancorp, зафиксировавшего рекордную квартальную выручку, поднялась на 1,6%.

В целом сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным. На данный момент отчеты опубликовали 40 компаний S&P 500, и результаты 87% из них оказались лучше прогнозов Уолл-стрит, отмечает CNBC.

GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., также показала сильные результаты во втором квартале, однако ее бумаги потеряли в цене 4,1%.

Акции United Airlines подешевели на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль в минувшем квартале из-за существенного роста топливных расходов в результате ближневосточного конфликта.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 0,2% - до 52552,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,51% - до 7533,77 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,47%, составив 25881,95 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу снижаются.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также падение котировок акций чипмейкеров в США.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День Конституции).

Значение японского Nikkei 225 к 8:38 МСК упало на 5,4%.

В число лидеров снижения входят акции представителей полупроводниковой отрасли, в том числе Kioxia (-16,1%), Sumco Corp. (-15,2%), Screen Holdings (-13,6%), Lasertec (-12,2%), Murata Manufacturing Co. (-11,8%), Disco Corp. (-10,3%), Renesas Electronics Corp. (-10%), Advantest (-9,2%), а также инвестиционно-технологическая SoftBank Group (-11,2%).

Стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda опустилась на 1%, 1,5% и 1,9% соответственно.

Кроме того, снижаются котировки бумаг банков Mitsubishi UFJ Financial Group (-5,2%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-5,3%) и Mizuho Financial Group (-6,4%).

Между тем акции Seven & I Holdings, управляющей сетью магазинов 7-Eleven, подорожали на 3,2% на новости о том, что она планирует приобрести миноритарную долю крупнейшего польского ритейлера Zabka Group.

Цена бумаг крупнейшего японского ритейлера Aeon выросла на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК уменьшился на 2,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%.

Наиболее существенное снижение котировок в Гонконге показывают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (-9%) и оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology (-8%).

Также дешевеют бумаги фармацевтических CSPC Pharmaceutical (-6,7%) и Sino Biopharmaceutical (-6,5%), золотодобывающей Laopu Gold (-6,5%) и автопроизводителя Geely (-6,5%).

Самый сильный рост котировок демонстрируют акции нефтегазового дистрибьютора Power Assets Holdings (+2,2%), транспортной компании MTR (+1,3%) и China Merchants Bank (+1,2%).

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 3,3% и 2,8% соответственно.

Котировки акций крупнейших банков Австралии уменьшились, в том числе ANZ и National Australia Bank - на 0,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,5%, Westpac Banking - на 0,9%.

При этом подорожали бумаги нефтегазовых компаний Woodside Energy и Santos - на 3,2% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке и завершают неделю резким ростом.

Центральное командование ВС США в регионе (CENTCOM) объявило о нанесении очередной серии ударов по Ирану, в том числе по объектам береговой разведки, противовоздушной обороны и военной логистической инфраструктуры.

Армия Ирана в ответ атаковала с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. Об отражении иранских ударов также сообщили власти Кувейта.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,95 за баррель, что на $0,72 (0,85%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $0,72 (0,85%), до $84,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,78 (0,99%), до $79,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,65 (0,82%), до $78,95 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали почти на 12%. Нарушение режима прекращения огня между США и Ираном вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив. Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По данным Kpler, ежедневные поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

"Потенциальная угроза сбоя поставок нефти через Красное море дополнительно осложняет ситуацию на рынке", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотрер. Этот сценарий "двойного риска" для поставок ближневосточной нефти будет способствовать сохранению премии в ценах на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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