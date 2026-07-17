Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 17 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, запущенный в июне прошлого года, пока не привел к значимому снижению доходностей на облигационном рынке, говорится в бюллетене рейтингового агентства АКРА. "Несмотря на продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики, проводимое Банком России, средневзвешенные эффективные доходности к погашению на рынке корпоративных облигаций по итогам первого полугодия существенно не изменились. Это связано с переоценкой рисков участниками рынка ввиду увеличения количества дефолтов среди корпоративных эмитентов, замедления темпов снижения ключевой ставки, а также высоких доходностей в сегменте государственных облигаций. Учитывая повышенные риск-премии, спреды средних доходностей между эшелонами корпоративных эмитентов с разными уровнями кредитного риска также остаются значительными", - сказано в обзоре АКРА.

Законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены, пишет Axios. "Законопроект, который предусматривает введение 100%-х вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате. Самым серьезным оставшимся препятствием является определение времени для его обсуждения", - сообщает портал.

По данным источника Axios, в настоящее время инициативу готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор: 39 республиканцев и 22 демократа. Этого для прохождения законопроекта достаточно. Тем не менее законопроект все еще нуждается в одобрении Палаты представителей, отмечает портал.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, согласно публикации, не выражал полной поддержки инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать ее в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе, падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные статданные и успешный старт сезона корпоративной отчетности. Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 208 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу снижаются. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также падение котировок акций чипмейкеров в США. Значение японского Nikkei 225 к 8:38 МСК снизилось на 5,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК уменьшился на 2,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День Конституции).

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики в пятницу утром; участники рынка следят за новостями с Ближнего Востока, где в последнее время вновь активизировалось военное противостояние между США и Ираном. Центральное командование ВС США в регионе (CENTCOM) объявило о нанесении очередной серии ударов по Ирану, в том числе по объектам береговой разведки, противовоздушной обороны и военной логистической инфраструктуры. Армия Ирана в ответ атаковала с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. Об отражении иранских ударов также сообщили власти Кувейта.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,14 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подешевели на 0,85%, до $84,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,05%, до $78,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,82%, до $78,95 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали почти на 12%. Нарушение режима прекращения огня между США и Ираном вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив. Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По данным Kpler, ежедневные поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,025 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,892 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июля снизился на 0,16% и составил 119,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,12%, опустившись до 1297,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,7%), "Славнефть-001Р-02" (-0,63%), "АФК Система-1Р-09" (-0,55%) и "РЖД-001P-20R" (-0,51%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,35%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,35%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения облигаций ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" серии 003P-20 зафиксирован на уровне 22 млрд рублей. Ориентир по объему составлял "не менее 10 млрд рублей". Спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на отметке 115 базисных пунктов (букбилдинг стартовал с ориентира не более 130 базисных пунктов). Срок обращения облигаций - 10 лет, через 2 года 1 месяц состоится оферта. Техразмещение запланировано на 21 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

СФО "Нева финанс" 21 июля начнет размещение выпуска 8-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 248 млн рублей. Размещение продлится 3 рабочих дня. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 145 базисных пунктов. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по следующей формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Техразмещение запланировано на 22 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений страховых резервов.

Яндекс банк (эмитент ООО "СФО сплит финанс") установил ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-3 объемом 8 млрд рублей на уровне 17% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 июля по 15:00 16 июля. Основной источник финансирования исполнения обязательств по облигациям - денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по потребительским кредитам. Данная сделка является четвертой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам - физическим лицам.

АО "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) установило ставку 18-го полугодового купона облигаций серии 001P-02R на уровне 14,3% годовых. Госкорпорация разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке 7,2% годовых. Ставка текущего купона составляет 15,45% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 52-го купона облигаций 1-й серии на уровне 22,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) 5 августа проведет общие собрания владельцев облигаций серий 01 и БО-01 и рассмотрит вопросы об утверждении изменений в решения о выпуске ценных бумаг. Компания с 2024 года допустила серию дефолтов по бондам БО-01. 14-летний выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год выплачивается по 8,333% от номинала, в результате текущий объем выпуска составляет 1,33 млрд рублей. Компания разместила выпуск серии 01 номинальным объемом 1,15 млрд рублей с погашением в 2033 году в декабре 2018 года по ставке 11% годовых. Купоны годовые. С учетом амортизации объем выпуска на текущий момент составляет 707,7 млн рублей.