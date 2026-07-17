"Финам" прекратил анализ Диасофта и Астры

"Финам" прекратил аналитическое освещение ПАО "Группа Астра" и ПАО "Диасофт", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Мы снимаем бумаги эмитентов с аналитического покрытия, поскольку не ожидаем в кратко- и среднесрочной перспективах восстановления расходов корпоративных клиентов и компаний-партнеров на приобретение и разработку программного обеспечения, - пишут эксперты. - Напротив, распространение ИИ-агентов и инструментов автоматизации разработки может стимулировать крупные компании активнее создавать программные продукты собственными силами, снижая зависимость от внешних поставщиков. Одновременно мы ожидаем общего сокращения бюджетов на исследования и разработку, что будет сдерживать темпы роста выручки российских разработчиков ПО".

Дополнительное давление на сектор, указывают аналитики "Финама", оказывает текущая макроэкономическая и бюджетная ситуация. Высокая стоимость заемного финансирования заставляет компании откладывать необязательные IT-проекты и концентрироваться на поддержании уже действующей инфраструктуры.

Возможности государства по дальнейшему масштабному субсидированию отрасли и стимулированию спроса также ограничены, отмечают в инвесткомпании.

Кроме того, говорится в обзоре "Финама", после заметного снижения российского фондового рынка появилось значительное количество инвестиционных идей с более понятными драйверами роста, устойчивыми финансовыми показателями и более привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.

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