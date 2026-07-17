"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 23 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

В Индии вышла статистика за июнь от Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий: импорт и экспорт не показывают значимой динамики.

"В секторе признаков оживления не наблюдается. Как видно из представленных данных, ситуация остается сложной. Объемы импорта и экспорта остаются на минимальных значениях, сопровождаясь снижением цен, - пишут эксперты. - Подтверждаем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА". Финансовые результаты компании останутся под давлением. В спотовых ценах мультипликатор Р/Е уже длительное время находится в отрицательной зоне. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой Р/Е останется отрицательным".

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