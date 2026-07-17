"АКБФ" понизил прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 596,27 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" с 684,07 руб. до 596,27 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент сохранил устойчивые результаты по итогам I квартала 2026 года, однако рост капитальных затрат и усиление регуляторного давления продолжают влиять на оценки, отмечают эксперты.

"Мы снизили прогноз EBITDA компании на 2026 год до 1,7 трлн руб., при этом ожидаем сохранения сильного денежного потока и дивидендов на уровне 67,3 руб. на акцию, что выше текущего рыночного консенсуса, - пишут аналитики. - После пересмотра справедливая стоимость акций составляет 596,27 руб., что предполагает 52%-ный потенциал роста. Несмотря на корректировку оценки, рекомендация "покупать" остается без изменений. Полученное значение учитывает 30%-ную поправку на риски вложений. В рамках предыдущей переоценки данный дисконт составлял 15%".

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