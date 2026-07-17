Инвесторам стоит сохранять консервативную стратегию на рынке долга РФ - ПСБ

Целесообразно сохранять консервативную стратегию на российском долговом рынке в сложившихся условиях, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок госбумаг по-прежнему не может найти поводов для остановки снижения - индекс RGBI вновь тестирует недавние минимумы (111п), полностью нивелировав отскок прошлой недели, констатирует эксперт.

Данные по инфляции и сохранение повышенной риск-премии в российских активах не способствуют улучшению настроений на рынке.

По мнению Грицкевича, с технической точки зрения завершение недели и приближение заседания ЦБ РФ будут способствовать частичному сокращению "коротких" позиций на рынке и перехода к выжидательной стратегии. Таким образом, новые локальные минимумы по RGBI, вероятно, пока не будут обновлены.

Однако фундаментально ситуация с инфляцией остается непростой, в результате чего целесообразно сохранять консервативную стратегию на долговом рынке, руководствуясь следующими тремя основными принципами, уверен аналитик ПСБ: диверсификация ("фиксы", флоатеры, валютные облигации), короткий срок и дюрация (до 2-2,5 лет для всех типов бумаг), высокое кредитное качество (кредитный рейтинг "ААА"-"А").

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