Индекс Мосбиржи попробует остаться выше 2000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, постарается удержаться выше 2000 пунктов по итогам торговой сессии в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Движение фондового рынка в четверг выглядит пиком пессимизма, пусть, возможно, и локальным - индекс Мосбиржи реализовал, по нашему мнению, базовую среднесрочную цель волны снижения, протестировав диапазон 1800-2000 пунктов, и уже выглядит заметно перепроданным", - пишет эксперт.

Он ждет, что бенчмарк попытается удержаться в нижней части диапазона 2000-2100 пунктов: участники рынка перейдут к осмыслению оправданности текущих позиций рынка в целом и ликвидных бумаг, в том числе и дивидендных историй.

"Так, в пятницу последний день с учетом дивидендов торгуются акции Сбербанка и ВТБ, текущая дивидендная доходность по которым расширилась до 13,5% и 16,7% соответственно, и для долгосрочного инвестирования (среднесрочные риски остаются по-прежнему высокими) выглядит, на наш взгляд, интересно", - говорится в обзоре.

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